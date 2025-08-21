fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Gabi Martins aposta em vestido com fenda ousada e deixa marquinha à mostra

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 21/08/2025 às 16:40
Gabi Martins aposta em vestido com fenda ousada e deixa marquinha à mostra
Gabi Martins aposta em vestido com fenda ousada e deixa marquinha à mostra - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Gabi Martins, cantora, numa rede social, postou selfies de vestido preto com fenda ousadíssima. A loira deixou à mostra a marquinha de sol e quase mostrou demais.

“Beleza surreal”, “Muito linda”, “Bonita e elegante”, “Gata”, “Princesa, linda”, “Deusa”, “Explosão de beleza: Gabi Martins”, “Um encanto”, “Que espetáculo de mulher“, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Perseguição? Jornalista da Globo volta a massacrar Dona de Mim

Recentemente, a cantora surgiu nas redes aos prantos. Ela confessou que está em um árduo processo de amadurecimento e compartilhou com os fãs. “Amadurecer dói. Dói porque existe coragem para deixar o que é raso e mergulhar no que é verdadeiro. Deus me tirou de lugares, me afastou de pessoas, me arrancou de cenas que no fundo já não combinavam mais comigo”, começou.

“E então veio a dor, aquela que ninguém vê, aquela que te faz chorar sozinha no silêncio do quarto, mas também te refaz. É difícil se superar. É difícil olhar pra dentro. É difícil escolher ser alguém de valor quando o mundo te pede outra coisa, mas eu escolhi. Eu escolhi crescer com leveza, com verdade, com respeito por mim”, acrescentou.

Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram
Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Gabi Martins aposta em vestido com fenda ousada e deixa marquinha à mostra foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

De biquíni, Gabi Martins toca violão à beira da piscina e encanta fãs: “Belíssima”
Famosas de biquíni

De biquíni, Gabi Martins toca violão à beira da piscina e encanta fãs: “Belíssima”

Compartilhe

Tags