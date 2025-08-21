Gabi Martins aposta em vestido com fenda ousada e deixa marquinha à mostra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gabi Martins, cantora, numa rede social, postou selfies de vestido preto com fenda ousadíssima. A loira deixou à mostra a marquinha de sol e quase mostrou demais.

“Beleza surreal”, “Muito linda”, “Bonita e elegante”, “Gata”, “Princesa, linda”, “Deusa”, “Explosão de beleza: Gabi Martins”, “Um encanto”, “Que espetáculo de mulher“, foram alguns comentários.

Recentemente, a cantora surgiu nas redes aos prantos. Ela confessou que está em um árduo processo de amadurecimento e compartilhou com os fãs. “Amadurecer dói. Dói porque existe coragem para deixar o que é raso e mergulhar no que é verdadeiro. Deus me tirou de lugares, me afastou de pessoas, me arrancou de cenas que no fundo já não combinavam mais comigo”, começou.

“E então veio a dor, aquela que ninguém vê, aquela que te faz chorar sozinha no silêncio do quarto, mas também te refaz. É difícil se superar. É difícil olhar pra dentro. É difícil escolher ser alguém de valor quando o mundo te pede outra coisa, mas eu escolhi. Eu escolhi crescer com leveza, com verdade, com respeito por mim”, acrescentou.

Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram

Gabi Martins. Foto: Reprodução/ Instagram

