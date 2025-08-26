Aos 83 anos, Susana Vieira renova o bronzeado na Grécia e exibe curvas em foto de maiô

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Susana Vieira, aos 83 anos, chamou atenção ao posar de maiô em sua viagem a Mikonos, na Grécia. A atriz aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado e compartilhar o momento com os seguidores, mostrando que continua aproveitando a vida ao máximo.

Em seu Instagram, Susana escreveu: “Pra onde tenha sol é pra lá que eu vou”, parafraseando a música do Jota Quest. Na foto, ela aparece com um maiô branco à beira da piscina, com as águas cristalinas de Mikonos ao fundo, exibindo curvas que surpreendem pela vitalidade.

Nos comentários, fãs elogiaram a atriz: “Linda demais!”, “Exemplo de elegância e energia!”, “Inspiração para todas nós!”. “Cada dia mais bela” e “Maravilhosa em todos os sentidos”, foram algumas reações.