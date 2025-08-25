fechar
Vídeo: Repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo e choca âncora

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/08/2025 às 15:42
Durante a transmissão ao vivo do programa “Bahia no Ar”, da Record, a repórter Maryanne Barros surpreendeu a todos ao entrar em trabalho de parto inesperadamente. Com um semblante sereno, ela comunicou à apresentadora Jéssica Smetak: “Estou entrando em trabalho de parto”. A âncora, visivelmente chocada, reagiu com espanto e preocupação.

Maryanne explicou que havia sentido contrações durante o programa, mas não imaginava que o parto aconteceria tão cedo. Ela continuou a cobertura por alguns minutos, mantendo a compostura profissional. Antes de se despedir, ela agradeceu aos telespectadores e à equipe pela compreensão.

Jéssica Smetak expressou surpresa e solidariedade, desejando boa sorte à colega e enfatizando a importância do momento. A situação gerou repercussão nas redes sociais, com elogios à postura de Maryanne.

A equipe de produção do programa também foi elogiada pela forma como lidou com a situação, garantindo que o trabalho de Maryanne fosse interrompido de maneira adequada e respeitosa.

