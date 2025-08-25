Saiba detalhes da próxima novela inédita criada por Bruno Luperi na Globo
Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, entregou o primeiro argumento de uma novela inédita para a Globo, prevista para o horário nobre.
Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, as expectativas são de que o folhetim seja exibida na faixa das nove após a trama de Walcyr Carrasco, que substituirá Três Graças, sucessora de Vale Tudo, em maio de 2026.
O folhetim manterá algumas características da escrita de Bruno Luerpi, que é bem similar à do avô, e aborda histórias do interior do Brasil. Ainda que seja uma ideia inicial, alguns personagens já foram definidos.
A história, por sua vez, ainda será avaliada pela direção de dramaturgia da emissora, que pode optar por mudanças ou por seguir com os roteiros como inicialmente programados.
A Globo pretende testar Bruno Luperi como um autor de novelas mais voltadas ao público rural. O remake de Pantanal (2022) recebeu elogios, mas, Renascer (2024), causou discordâncias internas, ainda que tenha sido bem avaliada pela sua audiência e qualidade de produção na empresa.
