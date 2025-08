VÍDEO: Alcione desmente fake news sobre internação e tranquiliza os fãs

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (5), Alcione se pronunciou para tranquilizar os fãs e negar os rumores de que estaria internada. Em um vídeo publicado nas redes sociais e por meio de nota da assessoria, a cantora garantiu que está saudável e com a agenda de shows lotada.

A informação falsa, que circulou durante a manhã, afirmava que Alcione teria sido internada em São Paulo com quadro de angina, chegando a mencionar procedimentos como cateterismo e angioplastia no Hospital Sírio-Libanês. A assessoria negou todos os boatos e reforçou que a artista segue bem e preparada para cumprir compromissos profissionais.

Entre os próximos shows confirmados estão apresentações em Recife, Campina Grande, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Vitória.

No vídeo, Alcione fez questão de tranquilizar o público:

“Gente, saíram umas notícias aí de que eu estava internada. Passando aqui para dizer que eu não estou internada. Eu, graças a Deus, estou aqui com minha família, bem de saúde, feliz. Afinal, eu vivo no país da alegria, no país do samba. Então, que Deus, Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo e todos os orixás nos abençoem para sempre.”