Confira quais famosos que já realizaram cirurgia de aumento peniano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Neste último final de semana, Rico Melquiades chamou a atenção dos milhares de seguidores ao ter revelado que se submeteu a realização de um procedimento cirúrgico com o objetivo de aumentar o tamanho do pênis.

De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, mais de 45 mil procedimentos de aumento peniano foram realizados nos últimos anos em todo o mundo, sendo mais de mil deles apenas no Brasil.

A faloplastia é uma cirurgia que altera permanentemente o tamanho ou a forma do pênis, tida como mais complexa e que envolve um período de recuperação mais longo que apresenta riscos.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com famosos brasileiros que já realizaram cirurgia de aumento peniano. Confira abaixo:

Tiago Piquilo

O cantor, da dupla com Hugo, realizou a faloplastia, procedimento que visa aumentar o comprimento do pênis, como forma de melhorar sua autoestima e satisfação pessoal.

Tiago Piquilo (Foto: Richard Legnari/Reprodução/Instagram)

Gabigol

O jogador do Cruzeiro e ex-ídolo do Flamengo teve a cirurgia exposta por Taty Sindel, que fez parte do extinto Zorra Total, da Globo, que viveu affair com o atacante e atribuiu seu desempenho sexual ao procedimento em uma entrevista.

Gabigol (Foto: Reprodução/Instagram)

Arthur Urach

O filho de Andressa Urach passou por uma cirurgia de harmonização íntima com foco no aumento peniano. Segundo ele, a decisão foi motivada por uma busca pessoal por mais segurança e entrega durante o sexo.

Arthur e Andressa Urach (Foto: Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial)

Wagner Santiago

O ex-BBB e atual criador de conteúdo adulto, que namorou com Gleici Damasceno, se submeteu a cirurgia para aumentar o pênis e compartilhou com os fãs a experiência na web.

Wagner Santiago (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Confira famosos brasileiros que enfrentaram e venceram o câncer linfático

O post Confira quais famosos que já realizaram cirurgia de aumento peniano foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.