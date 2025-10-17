fechar
Celebridades | Notícia

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki anunciam divórcio após oito anos de casamento

Júlio e Tata estavam junto há oito anos e anunciou separação nesta sexta-feira (17). Os influenciadores digitais são pais de Beatriz e Caio.

Por Thallys Menezes Publicado em 17/10/2025 às 10:26
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki
Júlio Cocielo e Tata Estaniecki - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Os influenciadores digitais Júlio Cocielo e Tata Estaniecki não estão mais juntos.

O ex-casal anunciou a separação na manhã desta sexta-feira (17/10) em suas redes sociais, para surpresa dos seguidores.

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki anunciam separação

Em sua publicação, Júlio anunciou o divórcio e abordou pontos sensíveis sobre o relacionamento e o momento da separação.

Cocielo expressou a dificuldade da situação. "Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento", disse. Júlio também afirmou que não voltará a comentar o divórcio.

Um ponto fundamental do comunicado foi o compromisso com os filhos e o respeito mútuo. O agora ex-casal, que tem dois filhos - Beatriz (5 anos) e Caio (2 anos) - tem como objetivo vitalício cuidar dos pequenos.

Postagens da mãe de Tata causaram especulações

Poucas horas antes do anúncio da separação, Ivone Estaniecki, mãe de Tata, chegou a compartilhar em seus stories frases reflexivas que geraram especulações dos internautas. Houve quem dissesse que as colocações eram indiretas dela para Cocielo. 

"Arrisque-se! Mesmo quando tudo parece dar errado, a vida ainda nos presenteia com algo bom. Basta confiar", dizia um story

"Hoje eu li algo interessante: 'no lugar errado, mesmo entregando seu melhor, nada será suficiente. No lugar certo, só de estar ali sua presença será celebrada'", compartilhou em outro.

%MCEPASTEBIN%

Leia também

Cocielo anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki após oito anos; fãs especulam
Celebridades

Cocielo anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki após oito anos; fãs especulam
Manu Gavassi e Júlio Cocielo entram na lista dos famosos cotados para o BBB 20
BBB 20

Manu Gavassi e Júlio Cocielo entram na lista dos famosos cotados para o BBB 20

Compartilhe

Tags