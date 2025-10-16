"Incompetente": diz Gwyneth Paltrow sobre autora que escreveu a biografia da atriz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Gwyneth Paltrow critica biografia de Amy Odell como mal escrita, nega relato sobre toxicidade na Goop e defende a orópria imagem. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Gwyneth Paltrow não poupou críticas à biografia Gwyneth: The Biography, escrita por Amy Odell e lançada em julho.

Em entrevista à Vogue britânica, divulgada nesta quarta-feira (15), a atriz disse que o livro, baseado em mais de 200 entrevistas, “não captou quem ela realmente é”. Embora não tenha lido a obra, contou que o marido, Brad Falchuk, achou o texto mal escrito e comparou o resultado a algo “feito por inteligência artificial”.

Livro biográfico de Gwyneth Paltrow - Divulgação

Paltrow também questionou a escolha da autora para o projeto, chamando-a de “incompetente” e dizendo ser “sexista” que, enquanto homens ganham biógrafos como Walter Isaacson, ela tenha recebido “alguém assim”.

A atriz ainda rebateu as acusações de que a empresa dela, a Goop, teria um ambiente de trabalho tóxico. Segundo ela, o local é “colaborativo, saudável e cheio de pessoas brilhantes”, e qualquer problema isolado teria sido resolvido com responsabilidade e transparência.