Celebridades | Notícia

"Incompetente": diz Gwyneth Paltrow sobre autora que escreveu a biografia da atriz

Gwyneth Paltrow critica biografia de Amy Odell como mal escrita, nega relato sobre toxicidade na Goop e defende a orópria imagem. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 16/10/2025 às 0:01
Gwyneth Paltrow, atriz
Gwyneth Paltrow, atriz - Reprodução/Marvel

Gwyneth Paltrow não poupou críticas à biografia Gwyneth: The Biography, escrita por Amy Odell e lançada em julho.

Em entrevista à Vogue britânica, divulgada nesta quarta-feira (15), a atriz disse que o livro, baseado em mais de 200 entrevistas, “não captou quem ela realmente é”. Embora não tenha lido a obra, contou que o marido, Brad Falchuk, achou o texto mal escrito e comparou o resultado a algo “feito por inteligência artificial”.

Divulgação
Livro biográfico de Gwyneth Paltrow - Divulgação

Paltrow também questionou a escolha da autora para o projeto, chamando-a de “incompetente” e dizendo ser “sexista” que, enquanto homens ganham biógrafos como Walter Isaacson, ela tenha recebido “alguém assim”.

A atriz ainda rebateu as acusações de que a empresa dela, a Goop, teria um ambiente de trabalho tóxico. Segundo ela, o local é “colaborativo, saudável e cheio de pessoas brilhantes”, e qualquer problema isolado teria sido resolvido com responsabilidade e transparência.

