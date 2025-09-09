Leonardo DiCaprio fala sobre nova fase da carreira e revela planos para desacelerar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 50 anos, o ator afirma que seguirá atuando, mas será mais seletivo nos papéis e destaca parceria com Paul Thomas Anderson em seu novo filme

Leonardo DiCaprio revelou em entrevista que está entrando em uma nova fase da carreira, marcada por escolhas mais criteriosas e um ritmo mais desacelerado. O ator contou à People que não pretende abandonar Hollywood, mas que, aos 50 anos, deseja ser mais seletivo quanto aos papéis que aceita.

A declaração aconteceu durante a premiére do novo filme, Uma Batalha Após a Outra, realizada no Chinese Theatre, em Los Angeles. Questionado sobre o futuro, o astro reforçou:

“Estou desacelerando um pouco”. Apesar disso, tranquilizou os fãs ao afirmar que não pensa em se aposentar tão cedo: “Quando essas oportunidades aparecem, não consigo dizer não”, disse, referindo-se ao convite para trabalhar com o renomado roteirista e diretor Paul Thomas Anderson.

Na trama, DiCaprio interpreta Bob, um revolucionário fracassado e paranoico que vive isolado da sociedade. O ator revelou que há tempos sonhava em colaborar com Anderson e que o papel parecia “certo” para esse momento de sua trajetória.

“Desde que vi Boogie Nights, me tornei um fã obsessivo do trabalho dele. Os filmes do Paul ficam ruminando na minha mente, são conversas que permanecem com meus amigos”, destacou.

Refletindo sobre maturidade, o ator afirmou que hoje enxerga a fama com outros olhos e que busca projetos que tenham impacto duradouro.

“Prêmios, reconhecimento, bilheteria, tudo isso vai e vem. Mas aquelas obras que continuam a ser discutidas, que permanecem na memória, são as que realmente importam. E o Paul é, para a nossa geração, o diretor que consegue entregar isso”, concluiu.