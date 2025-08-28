Ralph Fiennes, estrela de O Retorno, está irreconhecível aos 62 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ralph Fiennes volta às telas com uma transformação física radical em O Retorno, filme que estreia nos cinemas brasileiros em 4 de setembro

Conhecido pelos papéis marcantes em Conclave, A lista de Schindler e O Paciente Inglês, Ralph Fiennes volta às telas com uma transformação física radical em O Retorno, filme que estreia nos cinemas brasileiros em 4 de setembro, com distribuição da O2 Play, em cópias legendadas e dubladas.

Após ser indicado ao Oscar 2025 na categoria Melhor Ator por sua recente interpretação como cardeal-decano Lawrence, em Conclave, Fiennes reaparece com corpo muito mais atlético, apresentando ao público uma transformação visual impressionante de um filme para outro.

Agora, no papel de Odisseu, herói mitológico grego, protagonista do novo longa dirigido por Uberto Pasolini, o corpo do ator está musculoso, definido e preparado especialmente para representar um herói veterano, marcado pelo tempo, mas sempre uma figura imponente.

O Retorno revisita a trajetória final de Odisseu sob um olhar mais humano e realista, focado no seu retorno à Ítaca, 10 anos após a Guerra de Tróia, evidenciando os impactos físicos e emocionais de uma vida marcada por constantes conflitos.



Sinopse

Distante durante 20 anos, Odisseu volta a Ítaca, abatido e irreconhecível. Encontra o reino em desordem. Sua esposa Penélope está cercada por pretendentes gananciosos, que ambicionam tomar o poder. Seu filho Telêmaco enfrenta igualmente ameaças de morte de quem também busca assumir o comando de Ítaca.



Em uma produção mais humanizada que a do poema de Homero, o diretor Pasolini e os roteiristas John Collee e Edward Bond optaram por narrar a etapa final da odisseia.

Em lugar dos deuses e seres míticos originais, preferiram mostrar as feridas físicas e mentais de Odisseu como resultado de guerras provocadas por projetos de invasão e ocupação de territórios.