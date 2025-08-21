Cauã Reymond fala sobre timidez e diz não se ver como galã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ator conta que só aprendeu a valorizar sua aparência depois dos 35 anos e afirma se sentir mais confiante hoje do que aos 30! Veja mais

Aos 45 anos, Cauã Reymond revelou que não se sente tão galã quanto costuma ser chamado pelo público. O ator contou que, apesar da imagem construída ao longo da carreira, ainda enfrenta inseguranças na vida pessoal.

“Sei que tenho uma pessoa jurídica e aprendi ao longo desses anos todos a me soltar, a relaxar e a entrar na brincadeira. Mas quando falo alguma coisa séria, numa paquera, a minha timidez bate. Bate toda a insegurança”, disse durante participação no programa Lady Night.

Cauã Reymond e Tata Werneck - Reprodução/Instagram

Tata Werneck, como de costume, não perdeu a chance de brincar com a situação e disparou: “Tadinho, um gostosinho indefeso”, arrancando risadas da plateia.

Cauã Reymond também contou que nunca se considerou tão atraente quanto o público costuma apontar. “Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, eu identifiquei que as pessoas me viam nesse lugar”, relembrou.

O ator disse que só começou a se enxergar de outra forma aos 35 anos e, hoje, vive em maior sintonia com a própria aparência. “Hoje gosto muito de como eu estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que eu me curtia quando eu estava com 30 anos”, afirmou.