Cauã Reymond fala sobre timidez e diz não se ver como galã

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Aos 45 anos, Cauã Reymond revelou que não se sente tão galã quanto costuma ser chamado pelo público. O ator contou que, apesar da imagem construída ao longo da carreira, ainda enfrenta inseguranças na vida pessoal.
“Sei que tenho uma pessoa jurídica e aprendi ao longo desses anos todos a me soltar, a relaxar e a entrar na brincadeira. Mas quando falo alguma coisa séria, numa paquera, a minha timidez bate. Bate toda a insegurança”, disse durante participação no programa Lady Night.
Tata Werneck, como de costume, não perdeu a chance de brincar com a situação e disparou: “Tadinho, um gostosinho indefeso”, arrancando risadas da plateia.
Cauã Reymond também contou que nunca se considerou tão atraente quanto o público costuma apontar. “Eu não me acho tão gato assim. Desde novinho, quando virei modelo, eu identifiquei que as pessoas me viam nesse lugar”, relembrou.
O ator disse que só começou a se enxergar de outra forma aos 35 anos e, hoje, vive em maior sintonia com a própria aparência. “Hoje gosto muito de como eu estou. Na verdade, eu me curto mais hoje do que eu me curtia quando eu estava com 30 anos”, afirmou.