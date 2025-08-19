fechar
Celebridades | Notícia

Rodrigo Faro surpreende ao revelar se assumiria comando do programa de Mion

Apresentador, que saiu da Record no fim de 2024, passou por um teste de detector de mentiras no programa "Lady Night". Saiba o que ele disse

Por Marilia Pessoa Publicado em 19/08/2025 às 14:49 | Atualizado em 19/08/2025 às 14:56
Rodrigo Faro
Rodrigo Faro - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Rodrigo Faro comentou se assumiria comando do programa “Caldeirão”, de Marcos Mion, durante entrevista a Tatá Werneck no “Lady Night”.

O apresentador, que saiu da TV Record no final de 2024, quando estava à frente do programa “Hora do Faro”, passou por um teste de polígrafo, também chamado de detector de mentiras.

“Pegaria o Caldeirão do Mion?”, perguntou Tatá. Faro logo respondeu: "Não, de jeito nenhum".

O poligrafista Jorge Maria, conhecido pelo quadro Héctor Bolígrafo do "Lady Night", revelou que a resposta de Faro era mentira.

"Pego no pulo do gato", brincou Tatá. "Cuidado Mion! Falando como um adolescente e se vestindo mal. Vem o Rodrigo Faro e te passa a perna”, completou.

Confira o momento:

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Rodrigo Faro faz parte do elenco da temporada 2025 do quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck" da Globo.

Até o momento, ainda não há confirmação se o apresentador deve voltar a ser contratado pela emissora.

Leia também

Descubra as vantagens que Cátia Fonseca e Rodrigo Faro podem ter com a Dança dos Famosos
Cátia Fonseca

Descubra as vantagens que Cátia Fonseca e Rodrigo Faro podem ter com a Dança dos Famosos
Rodrigo Faro atualiza estado de saúde de Vera Viel após cirurgia
RECUPERAÇÃO

Rodrigo Faro atualiza estado de saúde de Vera Viel após cirurgia

Compartilhe

Tags