Rodrigo Faro surpreende ao revelar se assumiria comando do programa de Mion

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentador, que saiu da Record no fim de 2024, passou por um teste de detector de mentiras no programa "Lady Night". Saiba o que ele disse

Clique aqui e escute a matéria

Rodrigo Faro comentou se assumiria comando do programa “Caldeirão”, de Marcos Mion, durante entrevista a Tatá Werneck no “Lady Night”.

O apresentador, que saiu da TV Record no final de 2024, quando estava à frente do programa “Hora do Faro”, passou por um teste de polígrafo, também chamado de detector de mentiras.

“Pegaria o Caldeirão do Mion?”, perguntou Tatá. Faro logo respondeu: "Não, de jeito nenhum".

O poligrafista Jorge Maria, conhecido pelo quadro Héctor Bolígrafo do "Lady Night", revelou que a resposta de Faro era mentira.

"Pego no pulo do gato", brincou Tatá. "Cuidado Mion! Falando como um adolescente e se vestindo mal. Vem o Rodrigo Faro e te passa a perna”, completou.

Confira o momento:

Rodrigo Faro faz parte do elenco da temporada 2025 do quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck" da Globo.

Até o momento, ainda não há confirmação se o apresentador deve voltar a ser contratado pela emissora.

