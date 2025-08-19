Rodrigo Faro surpreende ao revelar se assumiria comando do programa de Mion
Apresentador, que saiu da Record no fim de 2024, passou por um teste de detector de mentiras no programa "Lady Night". Saiba o que ele disse
Clique aqui e escute a matéria
Rodrigo Faro comentou se assumiria comando do programa “Caldeirão”, de Marcos Mion, durante entrevista a Tatá Werneck no “Lady Night”.
O apresentador, que saiu da TV Record no final de 2024, quando estava à frente do programa “Hora do Faro”, passou por um teste de polígrafo, também chamado de detector de mentiras.
“Pegaria o Caldeirão do Mion?”, perguntou Tatá. Faro logo respondeu: "Não, de jeito nenhum".
O poligrafista Jorge Maria, conhecido pelo quadro Héctor Bolígrafo do "Lady Night", revelou que a resposta de Faro era mentira.
"Pego no pulo do gato", brincou Tatá. "Cuidado Mion! Falando como um adolescente e se vestindo mal. Vem o Rodrigo Faro e te passa a perna”, completou.
Confira o momento:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Rodrigo Faro faz parte do elenco da temporada 2025 do quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão com Huck" da Globo.
Até o momento, ainda não há confirmação se o apresentador deve voltar a ser contratado pela emissora.