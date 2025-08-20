Kristin Davis revela que teve encontro com Matthew Perry nos anos 90: "Foi tão discreto"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atriz de "Sex And The City" contou em um podcast que teve um jantar discreto com o astro de "Friends". Perry faleceu em outubro de 2023. Saiba mais

Clique aqui e escute a matéria

Kristin Davis, a Charlotte da série "Sex and the City", revelou que já teve um encontro com Matthew Perry, o Chandler de "Friends".

A revelação foi feita durante uma conversa com o ator Brian Van Holt no podcast "Are You a Charlotte?". Kristin contou que jantou com o astro de “Friends” nos anos 1990.

“Foi em uma casa. Foi um jantar. Foi tão discreto", descreveu ela. A atriz contou também que o local estava com "um bando de gente de Hollywood", mas que não se lembra de ninguém além de Matthew e um amigo.

"Ele senta ao meu lado e fala sobre como está emocionado, como eles estão felizes no set de 'Friends'", relembrou a atriz, que destacou a felicidade de Matthew naquele momento.

Kristin ainda revelou que havia maconha na festa e que não se sentia à vontade com drogas. "Eu não bebia nem usava drogas, então nunca fui muito descolada, sabe? Eu pensava: 'Espero ainda conseguir ter sucesso sem fazer tudo isso'. E não estava claro nos anos 90 se eu conseguiria”, disse.

Ouça:

Matthew Perry faleceu em outubro de 2023, devido a "efeitos agudos" de substâncias como a cetamina. O caso passou a ser investigado pela polícia.