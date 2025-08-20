Kristin Davis revela que teve encontro com Matthew Perry nos anos 90: "Foi tão discreto"
Atriz de "Sex And The City" contou em um podcast que teve um jantar discreto com o astro de "Friends". Perry faleceu em outubro de 2023. Saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
Kristin Davis, a Charlotte da série "Sex and the City", revelou que já teve um encontro com Matthew Perry, o Chandler de "Friends".
A revelação foi feita durante uma conversa com o ator Brian Van Holt no podcast "Are You a Charlotte?". Kristin contou que jantou com o astro de “Friends” nos anos 1990.
“Foi em uma casa. Foi um jantar. Foi tão discreto", descreveu ela. A atriz contou também que o local estava com "um bando de gente de Hollywood", mas que não se lembra de ninguém além de Matthew e um amigo.
"Ele senta ao meu lado e fala sobre como está emocionado, como eles estão felizes no set de 'Friends'", relembrou a atriz, que destacou a felicidade de Matthew naquele momento.
Kristin ainda revelou que havia maconha na festa e que não se sentia à vontade com drogas. "Eu não bebia nem usava drogas, então nunca fui muito descolada, sabe? Eu pensava: 'Espero ainda conseguir ter sucesso sem fazer tudo isso'. E não estava claro nos anos 90 se eu conseguiria”, disse.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ouça:
Matthew Perry faleceu em outubro de 2023, devido a "efeitos agudos" de substâncias como a cetamina. O caso passou a ser investigado pela polícia.