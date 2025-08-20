fechar
Celebridades | Notícia

Kristin Davis revela que teve encontro com Matthew Perry nos anos 90: "Foi tão discreto"

Atriz de "Sex And The City" contou em um podcast que teve um jantar discreto com o astro de "Friends". Perry faleceu em outubro de 2023. Saiba mais

Por Marilia Pessoa Publicado em 20/08/2025 às 17:55 | Atualizado em 20/08/2025 às 17:58
Kristin Davis e Matthew Perry
Kristin Davis e Matthew Perry - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Kristin Davis, a Charlotte da série "Sex and the City", revelou que já teve um encontro com Matthew Perry, o Chandler de "Friends".

A revelação foi feita durante uma conversa com o ator Brian Van Holt no podcast "Are You a Charlotte?". Kristin contou que jantou com o astro de “Friends” nos anos 1990.

“Foi em uma casa. Foi um jantar. Foi tão discreto", descreveu ela. A atriz contou também que o local estava com "um bando de gente de Hollywood", mas que não se lembra de ninguém além de Matthew e um amigo.

"Ele senta ao meu lado e fala sobre como está emocionado, como eles estão felizes no set de 'Friends'", relembrou a atriz, que destacou a felicidade de Matthew naquele momento.

Leia Também

Kristin ainda revelou que havia maconha na festa e que não se sentia à vontade com drogas. "Eu não bebia nem usava drogas, então nunca fui muito descolada, sabe? Eu pensava: 'Espero ainda conseguir ter sucesso sem fazer tudo isso'. E não estava claro nos anos 90 se eu conseguiria”, disse.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ouça:

Matthew Perry faleceu em outubro de 2023, devido a "efeitos agudos" de substâncias como a cetamina. O caso passou a ser investigado pela polícia.

Leia também

And Just Like That, série derivada de Sex and the City, é cancelada após três temporadas
SÉRIES

And Just Like That, série derivada de Sex and the City, é cancelada após três temporadas
Sequência de Sex And The City traz romance antigo à tona
ENTRETENIMENTO

Sequência de Sex And The City traz romance antigo à tona

Compartilhe

Tags