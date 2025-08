"Por Dentro com Juliana Lins" comemora Dia dos Pais em conversa com o artista Aslan Cabral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Novos episódios do programa "Por Dentro com Juliana Lins" trazem reflexões sobre amor, intuição e paternidade do artista plástico.

O projeto digital "Por Dentro, com Juliana Lins" começa a exibir nesta segunda-feira (04/08), conversa com o artista plástico Aslan Cabral.

O primeiro dos três episódios desse bate-papo comemorativo de Dia dos Pais já está disponível online, e os seguintes serão publicados na quarta (06) e na sexta-feira (08).

Aslan e Juliana Lins conversam sobre amor, intuição e paternidade

Aslan e Juliana Lins conversam sobre amor, intuição e paternidade

"Aslan Cabral: alguém que transforma a vida com amor, coragem e sensibilidade", sintetiza Juliana sobre o entrevistado da vez.

Em meio às celebrações dos pais em agosto, o amor paterno é um dos principais focos da conversa entre Juliana Lins e o artista, em mais uma edição do "Por Dentro".

Para Aslan, a chegada do seu filho Guilherme, adotado pelo entrevistado e seu marido, o médico Arthur Aguiar, em 2023, representou uma verdadeira reinvenção em sua vida.

"Adoção é via de parentalidade, não é caridade", pontuou o artista, desmistificando conceitos comumente associados ao ato de adotar.





No bate-papo, a influência religiosa também foi discutida. Aslan acredita no estabelecimento de uma relação com o divino que não precisa ser intermediada por instituições: "Acho que precisamos exercitar o que eu aprendi na educação religiosa: a graça, sua conexão pessoal com Deus".

"Muitas das coisas que acontecem nesse mundo e que dão certo são sobre amor e sobre graça", pontuou.

Com duração de dois a cinco minutos, os episódios são disponibilizados nos perfis do Social1 e do Por Dentro no Instagram, em uma conversa que "começa com afeto e termina em reencontro", como destaca a apresentadora.

"Por Dentro, com Juliana Lins": um projeto para conhecer artistas de dentro para fora

O programa "Por Dentro" é uma parceria da empresária e produtora Juliana Lins com o Jornal do Commercio, por meio do Social1.

A proposta é mergulhar na essência e nas emoções de diversas figuras públicas, criando um espaço intimista de escuta, e conversas profundas a níveis sentimental e intelectual.

Os primeiros episódios do "Por Dentro", já disponíveis no Instagram, trouxeram entrevista como músico Martins.

As próximas edições contarão com a presença de personalidades como a designer de joias Cris Lemos e a cantora Joyce Alane.