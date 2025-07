Zé Felipe se pronuncia sobre amizade entre sua irmã e Virginia Fonseca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A proximidade entre Virginia Fonseca e Monyque Isabella gerou especulações sobre as relações familiares; confira resposta de Zé Felipe.

Tensão familiar à vista?

Desde que Zé Felipe e Virgínia Fonseca colocaram um ponto final no casamento, a relação da influenciadora com a família do cantor segue chamando atenção.

Em especial, a amizade com Monyque Isabella, irmã de Zé, tem dado o que falar nas redes sociais.

Mesmo com o fim do relacionamento, Monyque e Virginia continuam bastante próximas, e a convivência constante levantou especulações sobre um possível afastamento entre os irmãos.

Zé Felipe se pronuncia sobre relação com a irmã

Recentemente, Monyque e Virgínia aparecem juntas em viagens e até momentos íntimos com as filhas da ex-cunhada, Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois.

Mas Zé fez questão de encerrar os rumores ao responder um comentário nas redes que apontava uma visita recente da irmã à sua casa.

“Né? O povo só vê o que quer.”, escreveu o cantor, segundo matéria do Terra.

A fala do cantor foi o bastante para esfriar as teorias de crise familiar e mostrar que, apesar das mudanças, os laços entre todos continuam firmes.