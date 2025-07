Virginia Fonseca pode ter ido a festa de Vini Jr, seu suposto affair

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vini Jr., jogador do Real Madrid, é apontado como suposto affair de Virginia Fonseca; influenciadora teria ido disfarçadamente à casa do ator.

Virginia Fonseca, conhecida por compartilhar cada detalhe da rotina nas redes sociais, surpreendeu os seguidores.

A influenciadora não deu as caras no Instagram durante algumas horas na noite do último sábado (19), após dar boa noite ao público.

Segundo informações do jornal Extra, a influenciadora teria, na verdade, saído para a festa de aniversário do jogador de futebol Vini Jr., com quem rumores indicam um possível envolvimento.

Virginia Fonseca pode ter ido a festa de Vini Jr.

Acompanhada da amiga Duda Freire, Virginia teria participado discretamente do evento, onde cumprimentou o aniversariante, mas sem qualquer demonstração de intimidade.

No domingo, ela apareceu visivelmente abatida em uma live para promover sua marca de beleza.

Com olheiras e semblante cansado, chegou quase atrasada após embarcar pela manhã e até dormiu no estúdio antes da transmissão.

A aparência gerou especulações entre internautas, que estranharam o contraste com a suposta noite tranquila.

Virgini Fonseca está separada do cantor Zé Felipe desde o fim de maio, após quatro anos de casamento.

Os dois são pais de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de 10 meses.