Raul Gazolla sobre morte de Guilherme de Pádua: "Agradeci ao universo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O ator Raul Gazolla retornou a falar sobre a morte de Guilherme de Pádua, ator condenado pela morte da esposa dele, Daniella Perez.

Segundo Raul, ele e Glória Perez, mãe de Daniella, sentiram um grande alívio após a morte de Guilherme.

O ator, que atuava como pastor antes da morte, faleceu em 2022 após um infarto fulminante.

Raul Gazolla fala sobre morte de Guilherme de Pádua

De acordo com Gazolla, ele chegou a celebrar quando soube da morte de Guilherme de Pádua.

"Eu agradeci ao universo e disse: poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido", disse em entrevista com a Veja.

O ator ainda chegou a afirmar que gostaria que Guilherme tivesse morrido na cadeia pelo crime cometido em 1992.

"Assassinos como ele não podem conviver na sociedade, têm que ter prisão perpétua. Acredito que se elimina um perigo da sociedade quando se condena um assassino confesso, com nível de psicopatia", afirmou.

Segundo o Metrópoles, Raul revelou também que a primeira vez que viu Glória Perez sorrir outra vez foi após a morte de Guilherme.

Caso de Daniella Perez

Assassinato de Daniella Perez, filha de Gloria Perez, aconteceu há quase 30 anos - REPRODUÇÃO

Daniella Perez teve sua última atuação na novela "De Corpo e Alma". No folhetim, ela passava a se envolver romanticamente com o ator Guilherme de Pádua, o grande responsável por sua morte.

No tempo da realização das gravações da novela, Guilherme acreditava que a redução das suas aparições na novela seria por causa da filha da autora, que também estava no elenco e fazia um par romântico com ele.

Decidido em resolver toda a situação, Guilherme de Pádua procurou a ajuda da sua própria esposa para cometer um assassinato contra Daniella Perez. No tempo, o casal conseguiu capturar a jovem, levou até um terreno baldio e apunhalaram a artista mais de 18 vezes.

Relembre o crime de Daniella Perez