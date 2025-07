Fabiano, da dupla César Menotti e Fabiano, sofre acidente de carro em Minas Gerais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cantor Fabiano, dupla de César Menotti, se envolve em acidente em Minas Gerais a caminho de show no Rio de Janeiro; assessoria revelou estado de saúde

O cantor Fabiano, da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, sofreu um acidente de carro enquanto viajava pela BR-040, em Juiz de Fora (MG), neste domingo (13).

Ele havia saído da capital mineira, Belo Horizonte, com destino à cidade de Cordeiro, no Rio de Janeiro, onde tem apresentação marcada no mesmo dia.

Segundo o portal Metrópoles, o carro chegou a capotar, e imagens nas redes sociais mostram o veículo completamente destruído.

Como está Fabiano?

De acordo com a equipe dos artistas, um outro veículo também esteve envolvido na colisão, destaca o portal Terra.

O outro carro, conduzido por um policial militar, entrou na posta de forma repentina, resultando em colisão lateral.

Apesar do susto, o cantor e seu secretário, que o acompanhava no carro, não se feriram e continuaram em deslocamento para cumprir a agenda do show.

"Glória a Deus pelo livramento! Deus é maravilhoso. Ele não teve um arranhão. A ele toda glória", comemorou a esposa do cantor, Gabriela Menotti, em post no Instagram, segundo o Metrópoles.