Unhas em tom vinho voltam com tudo e viram aposta elegante da estação

Com a chegada do inverno, tons mais intensos ganham espaço nas roupas, acessórios e, como não poderia deixar de ser, nas unhas. Entre eles, o esmalte vinho volta com força como uma das principais apostas da temporada. A cor, que transita entre o vermelho profundo e o roxo fechado, tem longa tradição no universo da beleza.

Não é novidade que ela remete à sofisticação, mas agora esse clássico ressurge com novas nuances, acabamentos e combinações que atualizam sua presença nas mãos femininas. A proposta é unir a sobriedade que a estação pede com um toque moderno e versátil.

Do vinho cremoso ao bordô metálico, passando por variações com acabamento fosco ou translúcido, há uma versão ideal para cada estilo e ocasião.

Seja em unhas curtas e quadradas ou longas e amendoadas, o tom vinho valoriza o formato natural, destaca anéis e acessórios e funciona como um complemento elegante ao visual. A seguir, veja como usar o esmalte vinho neste inverno em diferentes contextos.

1. No ambiente de trabalho: clássico e discreto

Para o dia a dia profissional, o vinho cremoso com fundo mais fechado é uma escolha segura. Ele mantém a formalidade exigida em ambientes corporativos, mas se diferencia dos tons nude ou rosados por transmitir mais maturidade e personalidade. Quando aplicado em unhas curtas e bem lixadas, o resultado é sóbrio e elegante sem parecer carregado.

2. Em eventos noturnos: o vinho como protagonista

Em festas ou jantares à noite, o esmalte vinho ganha protagonismo. Versões com brilho, acabamento jelly ou metalizado ajudam a destacar as unhas em produções mais elaboradas. Combinado com acessórios dourados, maquiagem marcante e roupas em tons neutros, o vinho cria um ponto focal nas mãos que eleva a composição sem roubar a cena.

3. No inverno casual: complemento ao look da estação

O tom vinho é a cara do inverno. Ele combina com casacos pesados, cachecóis, botas e tons terrosos ou acinzentados. No visual casual, o esmalte vinho se torna um detalhe que harmoniza com a estética geral da estação. Ele aquece o visual e adiciona um toque de cuidado pessoal mesmo nos looks mais simples.

4. Com nail arts: base refinada para desenhos discretos

Embora o vinho já tenha força por si só, ele também funciona como base para nail arts mais delicadas, como linhas finas douradas, francesinhas invertidas ou efeitos marmorizados. O segredo é usar contrastes sutis para que a nail art complemente, e não esconda, a profundidade da cor. É uma forma de atualizar o tom clássico com um toque contemporâneo.

5. Em ocasiões formais: a escolha segura para quem prefere tons escuros

Para casamentos, formaturas ou eventos sociais mais formais, o esmalte vinho oferece uma alternativa elegante ao vermelho vibrante ou ao preto. Ele combina com vestidos longos, maquiagens neutras e penteados sofisticados. Por ser um tom profundo, transmite sobriedade e bom gosto, ideal para quem busca equilíbrio entre impacto e discrição.