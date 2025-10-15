Kiss New York lança linha de body splashes florais
Inspirada em perfumes premium, Blooming Collection une a delicadeza e a intensidade das flores em quatro versões. Confira os detalhes
Clique aqui e escute a matéria
O Brasil está entre os países com maior representatividade no mercado de body splashes na América Latina. Em 2024, essa categoria movimentou R$ 35 milhões, um crescimento de 154% em relação ao ano anterior - reflexo direto do hábito do consumidor brasileiro de adotar múltiplas fragrâncias ao longo do dia.
Além do preço acessível, os body splashes ganham cada vez mais espaço pela versatilidade e pela busca por aromas leves, frescos e marcantes ao mesmo tempo. Segundo a plataforma Buzzmonitor, “body splash” foi o 5º termo mais mencionado no TikTok em dezembro de 2024, dentro da categoria de beleza.
É nesse cenário que surge a Blooming Collection, nova linha de body splashes, da Kiss New York, que captura o equilíbrio entre a suavidade e a potência das flores. Inspirada em fragrâncias premium, a coleção traz fórmulas veganas, livres de parabenos e de crueldade animal, com fixação prolongada e sensação refrescante duradoura.
Cada fragrância é como uma flor em pleno desabrochar: delicada na forma, mas inesquecível na essência. Confira!
Body Splash - Vanilla Passion - 200ml
Oriental gourmand, sensual e sofisticada. Une o frescor da bergamota ao calor da baunilha e ao dulçor do caramelo, criando uma aura doce e envolvente.
Body Splash - Midnight Violet - 200ml
Frutal floral misteriosa e elegante. Traz a suculência da maçã com a delicadeza da violeta, finalizada por um toque quente de âmbar.
Body Splash - Radiant Lily - 200ml
Floral cítrica fresca e luminosa. Combina o limão siciliano ao lírio do vale e ao musk suave, resultando numa fragrância leve, energética e delicada.
Body Splash - Peony Dream - 200ml
Frutal floral sofisticada e encantadora. Mistura a efervescência do champagne à peônia romântica e ao sândalo cremoso, criando um perfume sonhador e marcante.
A convida cada mulher a expressar sua beleza de forma livre, sensorial e única - por meio de fragrâncias que celebram o feminino em sua forma mais vibrante: sutil como uma flor, intensa como sua essência.