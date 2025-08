Esses 3 perfumes são sutis, mas não passam despercebidos no ambiente de trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Perfume no ambiente de trabalho precisa seguir uma lógica diferente da usada em encontros, festas ou momentos de lazer. No dia a dia profissional, o ideal é optar por fragrâncias que não invadam o espaço alheio, mas que ainda assim tenham personalidade e transmitam uma presença sutil.

É o tipo de perfume que marca pelo refinamento, e não pela intensidade. Pensando nisso, selecionamos três opções femininas nacionais que têm esse equilíbrio: são discretas na medida, mas não passam despercebidas. Todas têm boa fixação, construção olfativa refinada e funcionam bem com o ritmo de uma rotina de trabalho – inclusive em ambientes fechados com ar-condicionado, como escritórios.

A seleção traz fragrâncias da O Boticário e da Natura que pertencem à faixa de preço mais alta das marcas, com qualidade comparável à de perfumes importados suaves, sendo indicadas especialmente para quem quer transmitir elegância com leveza. Confira os destaques abaixo:

Lily Lumière – O Boticário

Com uma estrutura floral sofisticada, Lily Lumière traz a assinatura da linha Lily com um toque mais luminoso e delicado. A fragrância combina mandarina, neroli e pimenta rosa na saída com um corpo floral de jasmin sambac e flor de laranjeira, além de um fundo ambarado e almiscarado.

É uma escolha excelente para quem quer um perfume elegante e marcante sem ser invasivo. A fixação é prolongada, mas o rastro é controlado – o suficiente para deixar sua presença notada por quem se aproxima, sem chamar atenção excessiva.

Essencial Exclusivo Floral – Natura

Essa versão do Essencial foi pensada justamente para transmitir presença com sutileza. O floral moderno e levemente frutado combina pêra, rosa, magnólia e musk em uma base cremosa e confortável.

Ele tem uma saída mais vibrante e um desenvolvimento suave e acolhedor ao longo do dia. Funciona bem com a formalidade de escritórios e reuniões, e seu perfil olfativo transmite profissionalismo com feminilidade, sem exagero.

Floratta Fleur D’Éclipse – O Boticário

Inspirado no mistério e na delicadeza do fenômeno do eclipse, esse Floratta é uma opção segura e versátil para a rotina de trabalho. A fragrância mistura pêssego, bergamota e neroli na saída, com um coração floral intenso de flor de tiaré e frésia, finalizando com um fundo leve de sândalo e baunilha suave.

É ideal para quem quer algo romântico, mas que ainda funcione bem no ambiente corporativo. Apesar da suavidade, ele fixa bem e deixa uma leve assinatura no ar – especialmente em espaços menores.