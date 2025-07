4 perfumes do Boticário com boa fixação e que duram longas horas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Essas quatro fragrâncias da marca nacional que se destacam pela performance e são lembradas por deixar rastro do início ao fim do dia

Quando o assunto é perfumaria nacional, O Boticário é um dos nomes que mais vêm à mente — e com razão. A marca construiu uma reputação sólida entre os consumidores brasileiros, não apenas pela variedade de fragrâncias, mas também pela qualidade dos perfumes oferecidos.

Ainda assim, quando se fala em boa fixação, há um grupo específico de fragrâncias que se destaca por resistir ao calor, à rotina intensa e até ao passar das horas. São perfumes que, mesmo com preços acessíveis e ampla distribuição, conseguem entregar performance que muitas vezes rivaliza com eau de parfum importados.

Essa durabilidade não se deve apenas à concentração dos óleos essenciais, mas também à escolha de ingredientes com alto poder de projeção e retenção. Além disso, as composições equilibradas, que unem notas de saída marcantes com bases ambaradas, amadeiradas ou orientais, ajudam essas fragrâncias a permanecerem ativas ao longo do dia — e da noite também.

Se você procura um perfume do Boticário que não vai desaparecer depois de algumas horas, essas quatro opções merecem atenção. Elas já são queridinhas de muitos consumidores e frequentemente citadas por quem busca fixação prolongada sem abrir mão de um bom custo-benefício.

1. Elysée

Luxuoso e intenso, o Elysée entrega uma performance de alto impacto desde as primeiras borrifadas. Sua construção floral chypre combina notas sofisticadas como mandarina orpur®, rosa, patchouli e âmbar, resultando em uma fragrância elegante, encorpada e com assinatura marcante.

A base é quente e densa, o que ajuda a fixar por muitas horas — ele permanece perceptível mesmo após o fim do expediente. Ideal para quem busca um perfume de presença com toques refinados.

2. Malbec Flame

Apesar de ser da linha masculina, Malbec Flame é usado por muitas mulheres justamente por sua performance excepcional. O DNA amadeirado da linha Malbec ganha aqui uma dose adicional de calor, com notas especiadas e nuances de couro e âmbar.

A durabilidade impressiona: mais de 10 horas com projeção evidente nas primeiras três. Para quem gosta de fragrâncias intensas, quentes e sensuais, é uma escolha ousada e certeira — independente do gênero.

3. Lily Eau de Parfum

Um dos clássicos mais vendidos da marca, Lily EDP é conhecido por sua base de óleo essencial de lírios extraído por enfleurage, técnica rara que potencializa o aroma natural das flores.

O resultado é um floral sofisticado, cremoso, com toque levemente atalcado e um fundo quente que fixa muito bem na pele. A performance é alta: o perfume permanece intacto por até 8 horas, com presença sutil, mas contínua, tornando-o ideal para quem quer elegância e durabilidade.

4. The Blend

The Blend é uma fragrância ambarada especiada que já nasceu com vocação para fixar. Com pimenta preta, noz-moscada, cardamomo e canela em um fundo amadeirado e ambarado, ele projeta intensamente nas primeiras horas e depois mantém uma aura quente e envolvente.

A fórmula foi desenvolvida com ingredientes que naturalmente aderem à pele e ao tecido, o que garante uma presença longa e constante — mesmo em ambientes abertos ou durante deslocamentos urbanos.