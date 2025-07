Esses 3 perfumes com notas de baunilha não são doces — são densos e adultos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A baunilha é uma das notas mais populares da perfumaria. Associada ao conforto, à memória afetiva e à doçura, ela aparece em perfumes gourmands, florais adocicados e criações voltadas ao público mais jovem. Mas há um outro caminho possível — e menos explorado — que transforma essa nota em algo completamente diferente.

Em vez de criar perfumes doces, ela é usada para compor fragrâncias densas, quase resinosas, com acabamento seco, amadeirado ou até licoroso. O resultado são perfumes adultos, encorpados, que usam a baunilha como base de profundidade — e não como cobertura.

Essas composições funcionam especialmente bem em climas amenos ou noites longas. Têm presença sem precisar de exagero, e duram mais na pele por conta da estrutura. São perfumes que se mostram aos poucos e que combinam com quem não quer ser lido de imediato.

Quem espera uma baunilha de confeitaria não encontra. O que há aqui é textura, profundidade e construção. A seguir, três perfumes com notas de baunilha que não são doces — mas sim densos, adultos e marcantes.

1. Essencial Oud Vanilla – Natura

Neste perfume da linha Essencial, a baunilha aparece envolta por oud e notas florais ambaradas. A doçura não é o centro da composição: ela está presente como profundidade, equilibrando a força do oud com um toque cremoso, quase incensado.

A baunilha aqui é mais seca, com estrutura, e lembra mais uma madeira adocicada do que um ingrediente gourmand. O resultado é um perfume intenso, quente e com assinatura marcante, ideal para ocasiões noturnas ou para quem prefere fragrâncias que evoluem na pele com personalidade.

2. Eudora Royale – Eudora

Em Royale, a baunilha aparece junto a madeiras, âmbar e um toque de couro. A construção é opulenta, mas sem doçura em excesso. É uma baunilha que traz sensualidade contida, envolta por densidade amadeirada e especiarias suaves.

O perfume tem presença intensa e se comporta como uma fragrância que cresce com o passar das horas. Funciona bem em peles femininas e masculinas, especialmente em ambientes com temperatura mais baixa. A proposta aqui é sofisticação com base quente, mas sem carregar no açúcar.

3. La Nuit Trésor – Lancôme

Embora tenha baunilha na fórmula, La Nuit Trésor não segue a linha gourmand tradicional. A baunilha é misturada com patchouli, incenso e um toque frutado escuro — quase licoroso. A doçura está presente, mas diluída em uma base densa, sensual e levemente misteriosa.

É o tipo de perfume que muda conforme o tempo passa: começa mais envolvente e termina mais seco. A baunilha aqui serve para criar uma textura aveludada, e não uma sobremesa. Funciona muito bem para noites longas e ocasiões em que o perfume precisa durar — e ser lembrado.