Estes 6 perfumes de cabelo vão te deixar mais cheirosa

Unir praticidade, sofisticação e autocuidado em um só gesto virou desejo (e realidade!) com os perfumes capilares, que vêm conquistando cada vez mais espaço nas rotinas de beleza ao redor do mundo.

Mais leves que os perfumes tradicionais e desenvolvidos especialmente para não ressecar os fios, eles são ideais para manter o cabelo perfumado e com sensação prolongada de frescor ao longo do dia.

Mas a função vai além do aroma: esses produtos também protegem os fios contra odores externos, como poluição, fumaça e cheiros de comida, além de oferecer benefícios sensoriais e cosméticos.

Muitos contam com ativos que tratam a fibra capilar, promovem brilho, reduzem o frizz e intensificam a sensação de limpeza, sem pesar nem comprometer o styling.

Atenta a esse movimento de beleza que valoriza os detalhes, Beleza na Web aposta em uma curadoria de marcas nacionais e internacionais que se destacam nesse segmento, com opções para diferentes estilos olfativos, intensidades e finalidades. Confira:

1. Dior J’adore Hair Mist Eau de Parfum

O Perfume para Cabelo Dior J'adore Eau de Parfum proporciona notas sofisticadas e luminosas de Rosa Damascena, Laranja Sanguínea e Neroli Vallauris.os fios, com a praticidade de uma luxuosa borrifada.

2. Keune So Pure Eco Therapy - Perfume para Cabelo 50ml

O Perfume para Cabelo Keune So Pure Eco Therapy carrega uma fragrância exclusiva, composta por Folhas de Figueira, Bergamota e Groselha. Em seguida, há uma delicada mistura floral de Jasmim e Chá Verde.

Por fim, notas suaves de Âmbar e Argila se misturam, envolvendo os seus sentidos e criando uma experiência única, digna de um spa relaxante.

3. Carolina Herrera Good Girl Blush - Perfume para Cabelo 30ml

O Perfume para Cabelo Carolina Herrera Good Girl Blush perfuma, ilumina e envolve virtualmente qualquer penteado com a sensualidade do aroma best seller do mercado, o Good Girl Blush.

Com apenas algumas borrifadas, seu cabelo estará iluminado e delicadamente perfumado ao longo do dia, deixando um rastro ultra feminino e sedutor.

Com fragrância refrescante, feminina e sensual, é um produto enriquecido com ativos benéficos aos fios, proporcionando uma textura ultra leve que deixa o cabelo protegido e perfumado.

Além disso, sua embalagem compacta cabe na bolsa, permitindo que você tenha sofisticação e glamour em sua rotina de beleza, onde quer que vá.

4. Alfaparf Semi Di Lino Sublime Water - Perfume para Cabelo

O Perfume para Cabelo Alfaparf Semi Di Lino Lino Sublime Water apresenta uma fórmula com notas suaves, que promovem um toque de doçura enquanto protegem os fios.

Os ativos das tecnologias Urban Defense Pro3, Shine Fix e Color Fix Complex evitam que agentes poluidores prejudiquem a aparência e estrutura dos fios.

5. Givenchy L'Interdit - Perfume para Cabelo 35ml

O Perfume para Cabelo Givenchy L'Interdit revela-se em um apaixonante buquê de flor de laranjeira, jasmim, tuberosa, vetiver e patchouli. Um aroma que convida a mulher que o usa a desafiar seus limites e fugir das regras.

Reconhecido como um dos mais reverenciados criadores de moda do mundo, Hubert de Givenchy carrega uma cartela de clientes composta pelas mulheres mais bem vestidas de todos os tempos.

Fragrâncias, cosméticos e produtos de tratamento da Givenchy são tão preciosos como sua alta costura, com fórmulas personalizadas e inovadoras, com garantia de alta performance. Uma mistura de elegância do estilo francês com a espontaneidade do estilo americano.

6. Barbour's Beauty Alter Ego - Perfume para Cabelo 60ml

O Barbour S Beauty Alter Ego Perfume de Cabelo é a escolha perfeita para quem deseja cabelos perfumados, leves e radiantes ao longo do dia.

Com uma fragrância sofisticada e marcante, ele envolve os fios com um aroma irresistível, sem deixá-los pesados ou oleosos.

Sua fórmula delicada respeita a estrutura capilar, garantindo frescor e brilho sem comprometer a saúde dos cabelos.