Courtside glam: a estética fresh das torcedoras de esporte vira trend no TikTok

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Um novo visual vem conquistando o TikTok gringo: a maquiagem fresh-glam inspirada nos looks vistos nas primeiras filas das quadras de esporte.

Com uma construção de pele glow, contorno leve, sombra cintilante e lábios nudes ou rosados, a trend — conhecida como courtside makeup — entrega um glam effortless que une casualidade e estilo na medida certa.



Nos vídeos, a ideia é sempre a mesma: uma beleza refinada, mas descomplicada, como se a maquiagem fosse feita para um evento descontraído, mas atraente e cheio de estilo.

Em meio a um campeonato mundial de futebol que está movimentando as salas de estar, reuniões com amigos e timelines lotadas de memes, esse visual se torna uma inspiração certeira para quem quer acompanhar o mood esportivo com muito estilo, seja ao lado de quem está de olho na bola ou quem só tem olhos para o look.

E com as dicas e produtos certos de Quem Disse, Berenice?, fica fácil trazer essa produção fresh-glam para o dia a dia, começando por uma pele com viço e leveza na medida.



Pele com viço natural: a base do visual courtside

O segredo dessa maquiagem começa com uma pele leve, luminosa e bem hidratada, efeito que pode ser conquistado com poucos produtos e aplicação estratégica.

A Base Tô No Glow, quando aplicada com o Pincel Duo Fiber Super Funcional QDB, fica ainda mais leve e com acabamento natural.

O Blush Líquido Blush +Glow Rosa Rosalix e o Blush Líquido Blush +Glow na cor Prata Perolali são aliados perfeitos para conquistar esse look fresh com zero esforço.

Base Líquida Tô No Glow 330N 30ml

Pincel Duo Fiber Super Funcional QDB

Blush Líquido Blush +Glow Rosa Rosalix 15ml

Olhos “clean”, mas com presença

Nada de produções pesadas: aqui, os olhos ganham destaque com sombras em tons neutros e cintilantes, que realçam o olhar sem pesar.

A proposta é valorizar o formato dos olhos com esfumados leves, brilho suave no centro da pálpebra e um toque de máscara de cílios para abrir o olhar.

A Paleta De Maquiagem Multifuncional Nudete traz marrons neutros e duas opções cintilantes, enquanto a Máscara de Cílios Big Bang 360º finaliza com volume, alongamento e definição.

Dica da Berê: Para alongar o olhar de forma discreta, a dica é fazer um mini delineado no canto dos olhos com o Pincel Delineador Duplo.



Paleta De Maquiagem Multifuncional Nudete 7g

Máscara de Cílios Big Bang 360º 10g

Pincel Delineador Duplo QDB

Pincel Esfumador de Sombra QDB

Lábios no tom certo: do nude ao rosado glossy

Para fechar o visual courtside, os lábios seguem a mesma linha da pele: frescos, leves e com acabamento confortável. Tons nudes quentes e rosados são os mais usados nos tutoriais da trend, em versões matte aveludadas ou gloss com efeito molhado.

O Batom Líquido Instamatte, na cor Bege Castanheli oferece cor suave e longa duração, enquanto o Gloss Labial Dos Sonhos Rosa Rosadex garante o efeito fresh com um toque glow irresistível.

Batom Líquido Bege Castanheli Instamatte 4ml

Gloss Labial Dos Sonhos Rosa Rosadex 4ml

Monocromática, versátil e com aquele glow de quem está pronta para qualquer ocasião, a maquiagem courtside glam prova que dá para unir leveza e atitude em um só visual.

Com os produtos certos de Quem Disse, Berenice?, fica fácil criar essa produção fresh-glam no dia a dia — seja no date, no rolê ou até nas arquibancadas.

Os produtos estão disponíveis em todos os canais de venda de Quem Disse, Berenice?. Dentre eles estão as lojas físicas de todo o país, o e-commerce, com revendedoras no catálogo Eu Amo Make ou no WhatsApp oficial: 0800 744 2000.

Além disso, as consumidoras interessadas em explorar as novidades podem agendar o serviço de Menu de Make pelo site de Quem Disse, Berenice? ou na loja física mais próxima, revertendo 100% do valor investido, de R$ 139,90, em produtos à escolha no portfólio da marca.