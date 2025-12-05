Ceia de Natal no Recife: onde encomendar menus completos para celebrar sem trabalho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Descubra estabelecimentos no Recife que já estão aceitando encomendas para a ceia natalina, com opções gourmet e artesanais para facilitar seu Natal

Com a aproximação do fim do ano, restaurantes e empreendedores do Recife iniciam a oferta de menus especiais para quem deseja garantir a ceia de Natal sem enfrentar longas horas na cozinha.

Diversas casas da cidade começam a receber encomendas de pratos tradicionais da ceia como peru, tender, bacalhau, panetone e acompanhamentos, além de opções contemporâneas pensadas para diferentes perfis de celebração.

A lista a seguir reúne estabelecimentos que já divulgaram seus cardápios natalinos, facilitando a escolha da ceia para a noite do dia 24. Confira:

1. David Guedes Gastronomia

Com a chegada das festividades de fim de ano, o chef David Guedes apresenta um cardápio natalino repleto de delícias que prometem encantar os paladares pernambucanos. Entre as opções, destacam-se o tradicional peru e tender, o brie folhado, terrine de salmão, quiche de queijo do reino e muito mais, garantindo uma ceia completa e sofisticada.

Cardápio de Natal do David Guedes Gastronomia - gabrielramosph

O menu natalino de David Guedes Gastronomia foi oficialmente lançado em um evento especial realizado na Florense, no dia 18 de novembro. A ocasião contou com a presença de importantes nomes da sociedade pernambucana, que puderam conferir de perto as propostas do chef, além de desfrutar de um ambiente decorado e de um coral natalino.

As encomendas já estão abertas, com entregas garantidas nas praias do Litoral Pernambucano, para que a ceia de Natal seja prática e deliciosa.

Ceia de Natal do David Guedes Gastronomia - gabrielramosph

Serviço - David Guedes Gastronomia

Contato para encomendas: (81) 9930-0437 (WhatsApp)



Instagram: @davidguedesgastronomia

2. Padaria Jaqueira

Com o espírito natalino em alta, a Padaria Jaqueira lança o Menu Celebrar, pensado para confraternizações e celebrações em família ou no ambiente corporativo. As delícias do menu incluem a tábua de frios Grazing Natalina, o Levain de Pepperoni e Gorgonzola, além de pães especiais como a Guirlanda de Panetone e quiches gourmet.

As sobremesas também são um destaque, com o Bolo de Frutas Natalino, o Vulcão de Brigadeiro Belga e as Mini Rabanadinhas de Panetone. Além disso, as tradicionais Cestas Natalinas Jaqueira 2025 chegam com opções sofisticadas, que vão do Toque Especial até a luxuosa Ouro Imperial, que inclui Champagne Moët & Chandon e trufas finas.

Padaria Jaqueira lança menu natalino para 2025 - Andressa Milanez / LaraMora Digital

As encomendas podem ser realizadas diretamente nas unidades da Padaria Jaqueira ou pelo WhatsApp, com a garantia de personalização e frescor. Assim, a Padaria Jaqueira reafirma seu compromisso com celebrações cheias de sabor e carinho.

Serviço - Padaria Jaqueira



Encomendas: Direto nas unidades ou pelo WhatsApp (81) 99503-5959.



Instagram: @padariajaqueira



Horário: 6h às 20h30 (delivery 8h às 20h)



Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1923 – Jaqueira, Recife – PE



Contato: (81) 99503-5959 (WhatsApp)

3. Oma Bistrô

Após um período de reformas, o Oma Bistrô retorna sob o comando da chef Héllida Kelsch, renomada por sua cozinha autoral inspirada na culinária germânica. A reabertura também marca o início das celebrações de fim de ano, com um brunch especial neste domingo (7), onde a chef apresentará o menu natalino 2025. O valor do brunch é de R$ 140 por pessoa.

Panettone do Oma Bistrô - Divulgação

Neste ano, a temática escolhida é a Floresta Negra, fazendo alusão ao tradicional bolo alemão com chocolate amargo e cerejas, e à região de Schwarzwald, conhecida por suas paisagens encantadoras. O menu natalino traz uma seleção de entradas quentes e frias, como folhados recheados, massas filo, bacalhau e coxinhas gourmet, além de entradas frias como Gravlax de Salmão e Salada Waldorf.

Ceia natalina do Oma Bistrô - Divulgação

Para os pratos principais, o Oma Bistrô oferece o tradicional peru recheado, tender defumado, pernil assado, bacalhau gratinado e o famoso Salpicão da Chef. Os acompanhamentos incluem lentilha da fortuna, arroz de amêndoas, maçã e pera confit, batatas Alfredo e batatas alemãs. Para a sobremesa, destaque para panetones, chocotones, pães de mel, tortas variadas e o clássico alemão Stollen.

Serviço - Oma Bistrô

Endereço: Rua José de Godoy e Vasconcelos, nº 109, Parnamirim



Menu natalino individual: R$ 140



WhatsApp: (81) 98541-3237



Instagram: @omapatisseriebistro



Menu natalino do Oma Bistrô - Divulgação

4. Brûlée Pâtisserie, Bistrô & Café

A Brûlée Pâtisserie, Bistrô & Café inicia a temporada natalina de 2025 com o lançamento de um menu especial focado em panetones artesanais, sobremesas festivas e opções gourmet para presentear ou compor as ceias de fim de ano. A proposta, que une técnica da confeitaria francesa ao toque afetivo pernambucano, está disponível nas duas unidades da casa, no casarão da Toyolex, nas Graças, e no Parque Gourmet do Shopping Recife, em Boa Viagem.

O lançamento marca também uma nova fase da Brûlée, que celebra pela primeira vez o Natal atuando simultaneamente em dois endereços.

O cardápio traz panetones de aproximadamente 900g, entre eles o Panetone Trufado de Pistache (R$ 169), o Chocotone de Brigadeiro (R$ 149) e o Panetone Trufado Chocolate Gold & Nuts (R$ 179), recheado com ganache de chocolate gold e nozes e avelãs trituradas. Também há versões menores para presentes, como o Mini Panetone Trufado de Pistache (R$ 55) e o Mini Panetone de Brigadeiro (R$ 45).

Opções de biscoitos natalinos da Brûlée Pâtisserie, Bistrô &Café - Priscila Alcon e Victor Muzzi

A confeitaria inclui ainda Brownie Bites de Pistache (R$ 75), Brownie Bites de Chocolate (R$ 69), Biscoitos Natalinos de Canela (R$ 39) e Biscoitos Natalinos de Limão com creme de limão (R$ 42). Para a mesa principal, o destaque é o Bûche de Noël de Chocolate (R$ 179), tradicional tronco francês reinterpretado pela casa, além do clássico Bolo Chocolatudo (R$ 220), com cerca de 2kg. Fechando as opções, a Caixa de Bombons de Chocolate Trufado (R$ 119) traz dez unidades em sabores como caramelo salgado, chocolate ao leite e chocolate branco com nozes.

As encomendas são limitadas e podem ser feitas diretamente nas unidades ou pelo WhatsApp, com retirada exclusiva na loja da Rui Barbosa.

Panettone recheado da Brûlée Pâtisserie, Bistrô &Café - Priscila Alcon e Victor Muzzi

Serviço — Brûlée Pâtisserie, Bistrô & Café