fechar
Agenda | Notícia

Ceia de Natal no Recife: onde encomendar menus completos para celebrar sem trabalho

Descubra estabelecimentos no Recife que já estão aceitando encomendas para a ceia natalina, com opções gourmet e artesanais para facilitar seu Natal

Por Anderson Alves Publicado em 05/12/2025 às 4:00
Padaria Jaqueira inaugura cardápio natalino para 2025
Padaria Jaqueira inaugura cardápio natalino para 2025 - Andressa Milanez / LaraMora Digital

Clique aqui e escute a matéria

Com a aproximação do fim do ano, restaurantes e empreendedores do Recife iniciam a oferta de menus especiais para quem deseja garantir a ceia de Natal sem enfrentar longas horas na cozinha.

Diversas casas da cidade começam a receber encomendas de pratos tradicionais da ceia como peru, tender, bacalhau, panetone e acompanhamentos, além de opções contemporâneas pensadas para diferentes perfis de celebração.

A lista a seguir reúne estabelecimentos que já divulgaram seus cardápios natalinos, facilitando a escolha da ceia para a noite do dia 24. Confira:

1. David Guedes Gastronomia

Com a chegada das festividades de fim de ano, o chef David Guedes apresenta um cardápio natalino repleto de delícias que prometem encantar os paladares pernambucanos. Entre as opções, destacam-se o tradicional peru e tender, o brie folhado, terrine de salmão, quiche de queijo do reino e muito mais, garantindo uma ceia completa e sofisticada.

gabrielramosph
Cardápio de Natal do David Guedes Gastronomia - gabrielramosph

O menu natalino de David Guedes Gastronomia foi oficialmente lançado em um evento especial realizado na Florense, no dia 18 de novembro. A ocasião contou com a presença de importantes nomes da sociedade pernambucana, que puderam conferir de perto as propostas do chef, além de desfrutar de um ambiente decorado e de um coral natalino.

As encomendas já estão abertas, com entregas garantidas nas praias do Litoral Pernambucano, para que a ceia de Natal seja prática e deliciosa.

gabrielramosph
Ceia de Natal do David Guedes Gastronomia - gabrielramosph

Serviço - David Guedes Gastronomia

  • Contato para encomendas: (81) 9930-0437 (WhatsApp)
  • Instagram: @davidguedesgastronomia

2. Padaria Jaqueira

Com o espírito natalino em alta, a Padaria Jaqueira lança o Menu Celebrar, pensado para confraternizações e celebrações em família ou no ambiente corporativo. As delícias do menu incluem a tábua de frios Grazing Natalina, o Levain de Pepperoni e Gorgonzola, além de pães especiais como a Guirlanda de Panetone e quiches gourmet.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As sobremesas também são um destaque, com o Bolo de Frutas Natalino, o Vulcão de Brigadeiro Belga e as Mini Rabanadinhas de Panetone. Além disso, as tradicionais Cestas Natalinas Jaqueira 2025 chegam com opções sofisticadas, que vão do Toque Especial até a luxuosa Ouro Imperial, que inclui Champagne Moët & Chandon e trufas finas.

Andressa Milanez / LaraMora Digital
Padaria Jaqueira lança menu natalino para 2025 - Andressa Milanez / LaraMora Digital

As encomendas podem ser realizadas diretamente nas unidades da Padaria Jaqueira ou pelo WhatsApp, com a garantia de personalização e frescor. Assim, a Padaria Jaqueira reafirma seu compromisso com celebrações cheias de sabor e carinho.

Serviço - Padaria Jaqueira

  • Encomendas: Direto nas unidades ou pelo WhatsApp (81) 99503-5959.
  • Instagram: @padariajaqueira
  • Horário: 6h às 20h30 (delivery 8h às 20h)
  • Endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1923 – Jaqueira, Recife – PE
  • Contato: (81) 99503-5959 (WhatsApp)

3. Oma Bistrô

Após um período de reformas, o Oma Bistrô retorna sob o comando da chef Héllida Kelsch, renomada por sua cozinha autoral inspirada na culinária germânica. A reabertura também marca o início das celebrações de fim de ano, com um brunch especial neste domingo (7), onde a chef apresentará o menu natalino 2025. O valor do brunch é de R$ 140 por pessoa.

Divulgação
Panettone do Oma Bistrô - Divulgação

Neste ano, a temática escolhida é a Floresta Negra, fazendo alusão ao tradicional bolo alemão com chocolate amargo e cerejas, e à região de Schwarzwald, conhecida por suas paisagens encantadoras. O menu natalino traz uma seleção de entradas quentes e frias, como folhados recheados, massas filo, bacalhau e coxinhas gourmet, além de entradas frias como Gravlax de Salmão e Salada Waldorf.

Divulgação
Ceia natalina do Oma Bistrô - Divulgação

Para os pratos principais, o Oma Bistrô oferece o tradicional peru recheado, tender defumado, pernil assado, bacalhau gratinado e o famoso Salpicão da Chef. Os acompanhamentos incluem lentilha da fortuna, arroz de amêndoas, maçã e pera confit, batatas Alfredo e batatas alemãs. Para a sobremesa, destaque para panetones, chocotones, pães de mel, tortas variadas e o clássico alemão Stollen.

Serviço - Oma Bistrô

  • Endereço: Rua José de Godoy e Vasconcelos, nº 109, Parnamirim
  • Menu natalino individual: R$ 140
  • WhatsApp: (81) 98541-3237
  • Instagram: @omapatisseriebistro

Divulgação
Menu natalino do Oma Bistrô - Divulgação

4. Brûlée Pâtisserie, Bistrô & Café

A Brûlée Pâtisserie, Bistrô & Café inicia a temporada natalina de 2025 com o lançamento de um menu especial focado em panetones artesanais, sobremesas festivas e opções gourmet para presentear ou compor as ceias de fim de ano. A proposta, que une técnica da confeitaria francesa ao toque afetivo pernambucano, está disponível nas duas unidades da casa, no casarão da Toyolex, nas Graças, e no Parque Gourmet do Shopping Recife, em Boa Viagem.

O lançamento marca também uma nova fase da Brûlée, que celebra pela primeira vez o Natal atuando simultaneamente em dois endereços.

O cardápio traz panetones de aproximadamente 900g, entre eles o Panetone Trufado de Pistache (R$ 169), o Chocotone de Brigadeiro (R$ 149) e o Panetone Trufado Chocolate Gold & Nuts (R$ 179), recheado com ganache de chocolate gold e nozes e avelãs trituradas. Também há versões menores para presentes, como o Mini Panetone Trufado de Pistache (R$ 55) e o Mini Panetone de Brigadeiro (R$ 45).

Priscila Alcon e Victor Muzzi
Opções de biscoitos natalinos da Brûlée Pâtisserie, Bistrô &Café - Priscila Alcon e Victor Muzzi

A confeitaria inclui ainda Brownie Bites de Pistache (R$ 75), Brownie Bites de Chocolate (R$ 69), Biscoitos Natalinos de Canela (R$ 39) e Biscoitos Natalinos de Limão com creme de limão (R$ 42). Para a mesa principal, o destaque é o Bûche de Noël de Chocolate (R$ 179), tradicional tronco francês reinterpretado pela casa, além do clássico Bolo Chocolatudo (R$ 220), com cerca de 2kg. Fechando as opções, a Caixa de Bombons de Chocolate Trufado (R$ 119) traz dez unidades em sabores como caramelo salgado, chocolate ao leite e chocolate branco com nozes.

As encomendas são limitadas e podem ser feitas diretamente nas unidades ou pelo WhatsApp, com retirada exclusiva na loja da Rui Barbosa.

Priscila Alcon e Victor Muzzi
Panettone recheado da Brûlée Pâtisserie, Bistrô &Café - Priscila Alcon e Victor Muzzi

Serviço — Brûlée Pâtisserie, Bistrô & Café

  • Encomendas nas unidades ou por WhatsApp - retiradas apenas na unidade Rui Barbosa
  • Unidade Rui Barbosa (Casarão da Toyolex) – Av. Rui Barbosa, 1105, Recife.
  • WhatsApp: 81.2011.7498
  • Unidade Parque Gourmet – Shopping Recife – Rua Padre Carapuceiro, 777, Recife.
  • WhatsApp: 81.99532.7486
  • Instagram: @brulee.recife

Leia também

Terra PE celebra criatividade pernambucana com feira, oficinas e homenagens
EVENTO

Terra PE celebra criatividade pernambucana com feira, oficinas e homenagens
Passeio natalino do Catamaran Tours começa neste sábado
Passeio Natalino

Passeio natalino do Catamaran Tours começa neste sábado

Compartilhe

Tags