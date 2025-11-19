Volver resgata a Jovem Guarda em show no Manhattan e lança EP com releituras de clássicos do movimento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A banda pernambucana Volver revisita a sonoridade que marcou gerações ao lançar o projeto audiovisual "Volver Canta Jovem Guarda"

Clique aqui e escute a matéria

O trabalho, que inclui um EP já disponível nas plataformas digitais e no YouTube, ganha show de lançamento no dia 28 de novembro, no Manhattan Café Theatro, em Boa Viagem.

Com um repertório que dialoga com seis décadas de história da música brasileira, o projeto marca também o reencontro do trio — Bruno Souto (voz e guitarra), Fernando Barreto (baixo) e Zeca Viana (bateria) — após mais de dez anos sem tocar juntos.

A Volver retorna aos palcos em um gesto de afeto, memória e reinvenção. “Voltar a tocar juntos e revisitar a Jovem Guarda é como abrir um baú de memórias que também fala sobre o futuro”, afirma Souto.

O show no Manhattan apresenta versões atualizadas de canções como “Eu Sou Terrível”, “Hey Girl”, “Pensando Nela”, “Pobre Menina” e “Alguém na Multidão”, todas com nova roupagem, mas sem perder o frescor que manteve esses clássicos vivos por gerações.

“A Jovem Guarda abriu as portas para o rock no Brasil e criou uma identidade própria. É um patrimônio que merece ser celebrado”, destaca Fernando Barreto.

Visualmente, o projeto combina elementos vintage com a estética contemporânea da banda, reforçando a ideia de diálogo entre épocas.

Figurinos, ambientações e escolhas de cor ajudam a reconstruir a atmosfera do movimento, enquanto revelam o olhar atual da Volver sobre o passado.

“Queríamos que o projeto carregasse tanto nossas memórias pessoais quanto as referências coletivas dessa época”, acrescenta Zeca Viana.