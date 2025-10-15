Festa The Retrô celebra os 45 anos de "Guilty", clássico de Barbra Streisand
O evento promete transportar o público para uma noite de glamour, emoção e nostalgia, relembrando o auge da música pop e do romantismo dos anos 80
No dia 15 de novembro, o Nexus Bar, localizado no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, será palco da The Retrô – Especial Guilty, festa que celebra os 45 anos do álbum “Guilty”, de Barbra Streisand, lançado originalmente em 1980.
A grande atração da noite será a drag queen Sayuri Heiwa, conhecida nacionalmente como a Drag Japa do Brasil, que apresentará um lip sync tributo inédito a Barbra Streisand.
No palco, Sayuri encarna a diva em três canções marcantes do disco e encerra com o dueto lendário “No More Tears (Enough Is Enough)”, originalmente interpretado por Streisand e Donna Summer – um verdadeiro hino da era disco.
O line-up de DJs reúne nome da cena LGBTQIA+ recifense, como Barreto (ex-Misty), André Navarro (ex-Bear Celebration), Emílio Vega (Club Metrópole) e Marcílio (ex-Butterfly).
Com início às 20h e encerramento previsto para as 4h, a festa mistura dança, memórias e celebração à música que atravessa gerações. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do Sympla.
“O tributo é inédito e feito com muito carinho. Pouco se vê drags representando Barbra Streisand, uma diva que simboliza uma era de romantismo e sofisticação. Esse álbum marcou sua história”, afirma o produtor Fred Queiroz, idealizador da The Retrô.
Barbra Streisand
Lançado em 23 de setembro de 1980, Guilty consolidou Barbra Streisand como uma das vozes mais poderosas da música internacional.
Produzido por Barry Gibb, dos Bee Gees, o álbum vendeu mais de 15 milhões de cópias e rendeu o Grammy de Melhor Performance Pop em Dupla ou Grupo.
Entre os grandes sucessos estão “Woman in Love”, “What Kind of Fool” e a faixa-título “Guilty”. No Brasil, o disco também teve forte impacto, figurando em coletâneas nacionais e recebendo elogios da crítica.
Mais do que uma celebração musical, o evento tem como objetivo prestar um tributo à trajetória de Barbra Streisand como símbolo de diversidade e representatividade.
Defensora dos direitos LGBTQIA+, a artista se destacou também por sua atuação social durante a década de 1980, especialmente no enfrentamento à crise da AIDS com o concerto beneficente “One Voice”, realizado em Malibu.
Serviço
The Retrô – Especial Guilty
Data: 15 de novembro
Local: Nexus Bar – Av. Manoel Borba, 796 – Boa Vista, Recife
Horário: 20h às 4h
Ingressos antecipados: R$ 30 (individual) | R$ 50 (duplo)
Vendas via Pix: (81) 99773-8091 | Sympla: sympla.com.br/theretro