fechar
Agenda | Notícia

Fundaj inaugura exposição gratuita "Masonn" sobre arquitetura vernacular e realismo místico no Atlântico Negro

A Fundaj recebe a exposição gratuita Masonn, com obras que exploram arquitetura vernacular e realismo místico no Atlântico Negro

Por Catêrine Costa Publicado em 14/10/2025 às 14:57
Fundaj recebe exposição "Masonn
Fundaj recebe exposição "Masonn - Crédito: Yoanh Pedre

Clique aqui e escute a matéria

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) recebe, a partir do dia 15 de outubro, dentro da temporada França-Brasil 2025, a exposição gratuita "Masonn: Arquitetura Vernacular e Realismo Místico no Atlântico Negro”. O Solar Francisco Ribeiro Pinto, localizado no Campus Gilberto Freyre da instituição, no bairro de Casa Forte, foi escolhido para acolher o trabalho de Wendie Zahibo, Keren Lasme, Anaïs Cheleux, Alejandra Loreto, Yoanh Azema, RD/WL e Jeebrahil.

Os sete artistas realizaram um trabalho que une fotografias, colagens, projeção de vídeo e performance para contar uma história itinerante, de natureza transmidiática e transnacional, que se concentra no habitat vernacular e no realismo místico de quatro territórios do Atlântico Negro: Guadalupe, Brasil, Costa do Marfim e Estados Unidos.

A exposição aborda como as populações afrodescendentes desenvolveram formas únicas de habitação e construção cultural ao longo da história. O projeto vai além das edificações físicas, explorando como a memória, o deslocamento e o imaginário coletivo reconfiguram a própria noção de construção.

Durante a visita, o público é convidado a reconsiderar o "ato de fazer arquitetura" sob a ótica da "diáspora flutuante". Esta noção sugere uma geografia em constante movimento, onde as noções tradicionais de território são desafiadas e onde as raízes se firmam na itinerância, transformando memórias e culturas afrodescendentes na essência de uma arquitetura dinâmica.

O espaço do Casarão Solar Francisco Ribeiro Pinto será estruturado para proporcionar um percurso harmonioso, com a criação de uma atmosfera que evoque memórias vívidas, circulação e ancoragem diaspórica, inspirada na arquitetura vernacular (cabanas, materiais, estruturas modulares). Para isso, serão dispostas zonas, utilizando impressões de grande formato em diferentes suportes (como papel, tapeçaria ou plexiglass) e instalações coletivas modulares, elaboradas com materiais locais. Serão utilizados também equipamentos audiovisuais, incluindo projetores e sistemas de som, para a exibição de vídeos e performances.

A exposição "Masonn: Arquitetura Vernacular e Realismo Místico no Atlântico Negro” poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Serviço

Exposição: Masonn: Arquitetura Vernacular e Realismo Místico no Atlântico Negro

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Abertura: 15 de outubro, às 16h

Dias e horários de visitação: Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30

Local: Solar Francisco Ribeiro Pinto, no campus Gilberto Freyre da Fundaj

Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife - PE

Entrada: Gratuita

Leia também

Jantar Solidário acontece nesta quarta-feira (15) no Clube Alemão do Recife
Agenda

Jantar Solidário acontece nesta quarta-feira (15) no Clube Alemão do Recife
Coletivo Gompa apresenta "Frankenstein" e "Frankinh@" na CAIXA Cultural Recife
Eventos

Coletivo Gompa apresenta "Frankenstein" e "Frankinh@" na CAIXA Cultural Recife

Compartilhe

Tags