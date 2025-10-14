fechar
Agenda | Notícia

Banda Titãs se apresenta acompanhada de orquestra nesta quinta (16) no Teatro RioMar Recife

O Prudential Concert celebra 8 anos com Titãs e Orquestra Prudential, unindo música clássica e popular em show único no Recife. Veja mais detalhes

Por Catêrine Costa Publicado em 14/10/2025 às 15:49
Banda Titãs se apresenta acompanhada de orquestra no Teatro RioMar - Crédito: Tony Santos
Banda Titãs se apresenta acompanhada de orquestra no Teatro RioMar - Crédito: Tony Santos

O consolidado concerto que une música clássica e música popular brasileira, o Prudential Concert, celebra seus oito anos de forma especial, com uma turnê ao lado da banda Titãs passando pelas principais cidades do Brasil. A apresentação acontece nesta quinta-feira (16/10), às 20h, em sessão única, no Teatro RioMar Recife.

O espetáculo promove um encontro entre grandes nomes da música popular brasileira e a Orquestra Prudential, comandada pelo maestro Carlos Prazeres. Após receber artistas consagrados como Gilberto Gil, Milton Nascimento e Alceu Valença, este ano o concerto traz ao palco a banda Titãs, reunida na mesma formação da última turnê, Titãs Encontro.

Com oito anos de história, o Prudential Concert tem como propósito democratizar o acesso à música clássica, estimulando a arte e a cultura no país. Nesta temporada, a Orquestra Prudential deve reunir, ao longo da turnê, cerca de 200 artistas locais, valorizando a produção artística de cada cidade por onde o espetáculo passar.

Com arranjos inéditos, os Titãs e a Orquestra Prudential prometem emocionar o público em um show que reúne os principais sucessos da banda em versões orquestradas e marcantes. Em 2025, o Prudential Concert continua sua turnê pelas principais capitais do país, encantando por onde passa.

Os ingressos para as apresentações no Recife custam a partir de R$ 25 e podem ser adquiridos no site do Teatro RioMar Recife ou na bilheteria, localizada no Piso L4 do RioMar Recife.

O Prudential Concert é um projeto proprietário da Prudential do Brasil, maior seguradora independente em seguros de vida no país, e criado e produzido pela Novo Traço.

Serviço

Evento: Prudential Concert com Titãs

Data: 16 de outubro de 2025

Horário: 20h (sessão única)

Local: Teatro RioMar Recife

Endereço: Piso L4, RioMar Recife, Recife - PE

Ingressos: A partir de R$ 25, disponíveis no site do teatro ou na bilheteria

