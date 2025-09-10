Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento "De Cambinda ao Maracatu: Na Mata tem Brinquedo" despede-se do público nesta sexta-feira, 12 de setembro. A visitação é gratuita!

Se você é morador, estudante, turista, pesquisador ou apenas curioso sobre a riqueza da cultura afro-brasileira, esta é a última oportunidade para visitar a exposição “De Cambinda ao Maracatu: Na Mata tem Brinquedo”.

A mostra se despede nesta sexta-feira, dia 12 de setembro, no Cais do Sertão, Bairro do Recife. Após um mês de atividades, que uniram memória, fotografia e experiências imersivas sobre o maracatu rural - expressão da cultura popular do interior de Pernambuco e Patrimônio Cultural do Brasil, o evento despede-se do público.

Além da visitação espontânea, a exposição dispõe, até esta sexta, com visitas mediadas, conduzidas pela equipe educativa, que possibilitam diálogos e reflexões coletivas sobre a tradição.

Última semana da mostra sobre a cultura afro-brasileira do maracatu rural no Cais do Sertão, no Recife - Kristopher Kim

O agendamento para grupos foi disponibilizado por formulário eletrônico, permitindo que escolas, universidades, instituições culturais e projetos sociais possam vivenciar a experiência de forma mais aprofundada.

Ao longo desta semana o público pode entrar em contato com 41 fotografias inéditas que retrataram cortejos, ensaios e encontros comunitários em cidades da Zona da Mata Norte, como Nazaré da Mata, Tracunhaém e Buenos Aires.

Em cores vibrantes e tons de preto e branco, as imagens destacaram mestres, brincantes e a atmosfera dos maracatus rurais - manifestação que atravessa gerações, misturando influências africanas, indígenas e europeias.

Curada pela produtora cultural Gisele Carvallo, a exposição foi montada de forma imersiva, com fotografias suspensas em tecidos rústicos, figurinos artesanais confeccionados pelos próprios brincantes, versos de loas nas paredes e recursos sonoros com vozes de mestres e mestras.

A exposição teve incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em Pernambuco (PNAB-PE).

