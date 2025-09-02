Mundo Bita faz estreia de novo espetáculo no RioMar Recife
O espetáculo "A Festa dos Bichos" acontecerá em duas sessões no Teatro RioMar no dia 14 de setembro, trazendo o universo animal com música e diversão
No próximo dia 14, as crianças terão um encontro especial com o Mundo Bita. O novo espetáculo “Show do Bita - Festa dos Bichos” fará sua estreia nacional no Teatro RioMar Recife.
As sessões serão às 15h e 17h30. Com 20 músicas no repertório, entre clássicos e canções novas, o show celebra a conexão afetiva das crianças com os animais.
A inspiração para o novo espetáculo vem do clássico álbum de estreia do Mundo Bita, “Bita e os Animais” (2013), que revelou músicas como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari” e ajudou a consolidar o fenômeno musical.
“O tema animal tem um apelo natural com as crianças. São seres que despertam o afeto, a curiosidade e estão presentes no imaginário infantil desde cedo. Esse fascínio é tão forte que voltamos a ele em mais três álbuns depois do primeiro. Agora, é a vez do palco ser tomado por essa fauna fantástica”, afirma Chaps, criador do Mundo Bita e compositor de todo o setlist do show.
Confira o repertório do espetáculo:
1. Dinossauros
2. Insetos
3. Eu quero ver você me pegar
4. Festa na lagoa
5. Dona Girafa
6. Discoteca do vaga-lume
7. Sábia Coruja
8. Feito Jacaré
9. Fundo do Mar
10. Senhor Tubarão
11. Lá no Galinheiro
12. Farra da Capivara
13. De Estimação
14. Meu Pequeno Coração
15. A Foca Fofoca
16. Chuá-Tchibum
17. Esplêndida Fauna
18. O Porquinho
19. Viajar pelo Safari
20. Fazendinha
SERVIÇO - “Show do Bita - Festa dos Bichos”
- Dia 14 de setembro de 2025 (domingo), às 15h e 17h30
- Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
- Ingressos:
Plateia especial: R$ 120 e R$ 60 (meia)
Plateia alta: R$ 100 e R$ 50 (meia)
Balcão: R$ 80 e R$ 40 (meia)
* Crianças até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo dos responsáveis.
À venda no site e na bilheteria do teatro.