Mundo Bita faz estreia de novo espetáculo no RioMar Recife

O espetáculo "A Festa dos Bichos" acontecerá em duas sessões no Teatro RioMar no dia 14 de setembro, trazendo o universo animal com música e diversão

No próximo dia 14, as crianças terão um encontro especial com o Mundo Bita. O novo espetáculo “Show do Bita - Festa dos Bichos” fará sua estreia nacional no Teatro RioMar Recife.

As sessões serão às 15h e 17h30. Com 20 músicas no repertório, entre clássicos e canções novas, o show celebra a conexão afetiva das crianças com os animais.

A inspiração para o novo espetáculo vem do clássico álbum de estreia do Mundo Bita, “Bita e os Animais” (2013), que revelou músicas como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari” e ajudou a consolidar o fenômeno musical.

“O tema animal tem um apelo natural com as crianças. São seres que despertam o afeto, a curiosidade e estão presentes no imaginário infantil desde cedo. Esse fascínio é tão forte que voltamos a ele em mais três álbuns depois do primeiro. Agora, é a vez do palco ser tomado por essa fauna fantástica”, afirma Chaps, criador do Mundo Bita e compositor de todo o setlist do show.

Confira o repertório do espetáculo:

1. Dinossauros

2. Insetos

3. Eu quero ver você me pegar

4. Festa na lagoa

5. Dona Girafa

6. Discoteca do vaga-lume

7. Sábia Coruja

8. Feito Jacaré

9. Fundo do Mar

10. Senhor Tubarão

11. Lá no Galinheiro

12. Farra da Capivara

13. De Estimação

14. Meu Pequeno Coração

15. A Foca Fofoca

16. Chuá-Tchibum

17. Esplêndida Fauna

18. O Porquinho

19. Viajar pelo Safari

20. Fazendinha

SERVIÇO - “Show do Bita - Festa dos Bichos”

Dia 14 de setembro de 2025 (domingo), às 15h e 17h30

Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Informações no site

Ingressos:

Plateia especial: R$ 120 e R$ 60 (meia)

Plateia alta: R$ 100 e R$ 50 (meia)

Balcão: R$ 80 e R$ 40 (meia)

* Crianças até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo dos responsáveis.

À venda no site e na bilheteria do teatro.

