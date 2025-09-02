fechar
Mundo Bita faz estreia de novo espetáculo no RioMar Recife

O espetáculo "A Festa dos Bichos" acontecerá em duas sessões no Teatro RioMar no dia 14 de setembro, trazendo o universo animal com música e diversão

Por Social1 Publicado em 02/09/2025 às 8:12
Imagem do Mundo Bita
Imagem do Mundo Bita - Divulgação

No próximo dia 14, as crianças terão um encontro especial com o Mundo Bita. O novo espetáculo “Show do Bita - Festa dos Bichos” fará sua estreia nacional no Teatro RioMar Recife.

As sessões serão às 15h e 17h30. Com 20 músicas no repertório, entre clássicos e canções novas, o show celebra a conexão afetiva das crianças com os animais. 

A inspiração para o novo espetáculo vem do clássico álbum de estreia do Mundo Bita, “Bita e os Animais” (2013), que revelou músicas como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari” e ajudou a consolidar o fenômeno musical.

“O tema animal tem um apelo natural com as crianças. São seres que despertam o afeto, a curiosidade e estão presentes no imaginário infantil desde cedo. Esse fascínio é tão forte que voltamos a ele em mais três álbuns depois do primeiro. Agora, é a vez do palco ser tomado por essa fauna fantástica”, afirma Chaps, criador do Mundo Bita e compositor de todo o setlist do show.

Confira o repertório do espetáculo:

1. Dinossauros
2. Insetos
3. Eu quero ver você me pegar
4. Festa na lagoa
5. Dona Girafa
6. Discoteca do vaga-lume
7. Sábia Coruja
8. Feito Jacaré
9. Fundo do Mar
10. Senhor Tubarão
11. Lá no Galinheiro
12. Farra da Capivara
13. De Estimação
14. Meu Pequeno Coração
15. A Foca Fofoca
16. Chuá-Tchibum
17. Esplêndida Fauna
18. O Porquinho
19. Viajar pelo Safari
20. Fazendinha

SERVIÇO - “Show do Bita - Festa dos Bichos”

  • Dia 14 de setembro de 2025 (domingo), às 15h e 17h30
  • Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina
  • Informações no site
  • Ingressos:

Plateia especial: R$ 120 e R$ 60 (meia)
Plateia alta: R$ 100 e R$ 50 (meia)
Balcão: R$ 80 e R$ 40 (meia)

* Crianças até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo dos responsáveis.

À venda no site e na bilheteria do teatro. 

