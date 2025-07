Devido ao grande sucesso, "A Noviça Mais Rebelde" está de volta a Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com 16 anos de sucesso e mais de 600 mil espectadores, a comédia musical retorna ao Recife para duas sessões no Teatro do Parque.

Após completar 15 anos de sucesso com sua vinda ao Recife em 2024, a comédia musical A Noviça Mais Rebelde retorna à capital pernambucana para duas apresentações especiais nesta sexta-feira (25), às 20h, e domingo (27), às 19h. O espetáculo, que comemora seu 16º ano em cartaz, já foi visto por mais de 600 mil pessoas, com mais de 700 apresentações em mais de 40 cidades brasileiras — incluindo temporadas de sucesso em palcos consagrados de São Paulo e Rio de Janeiro.

No palco, o ator Wilson de Santos interpreta a irreverente Irmã Maria José, uma freira nada convencional que canta, dança e interage com a plateia enquanto aguarda a chegada da Madre Superiora. O público se diverte com as histórias picantes do passado da personagem, confissões hilárias e jogos interativos como bingo santo, roleta e até um número de cabaré. Tudo isso em meio a reflexões bem-humoradas sobre fé, transformação e identidade.

A personagem nasceu a partir da montagem brasileira de Nunsense, sucesso Off-Broadway escrito por Dan Goggin, com direção de Wolf Maya e encenação da Cia Baiana de Patifaria. A Noviça Mais Rebelde é uma criação original de Wilson de Santos, que já brilhou em montagens icônicas como A Bofetada e Noviças Rebeldes, além de trabalhos marcantes na TV e em musicais dirigidos por nomes como Bibi Ferreira, Jorge Takla e Charles Möeller.

Sobre o reencontro com o público recifense, Wilson declara com entusiasmo: Nos anos 90, estive na cidade com a Cia Baiana de Patifaria e fui muito feliz por aqui. Anos depois, voltar com A Noviça Mais Rebelde ao Teatro do Parque foi emocionante. A recepção calorosa do público superou todas as expectativas! Desde então, seguimos recebendo recifenses nas nossas temporadas em São Paulo — sempre perguntando: ‘E o Recife, quando volta?’ Pois bem, a hora chegou! Estamos de volta para duas apresentações e o friozinho na barriga já bateu. A expectativa é grande — e a ansiedade, altíssima no convento! Vai ser lindo! Espero vocês para nos ajudar a levantar os fundos… (risos)

E como diria Irmã Maria José: Não operamos em milagres, mas rir é o melhor remédio – e não tem contraindicação!

SERVIÇO