CEO da Gerdau cumpre agenda no Recife e participa de encontro com empresários pernambucanos

O Recife recebe, no início de agosto, a visita de um dos principais nomes da indústria brasileira: Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, maior empresa produtora de aço do Brasil e referência em inovação e sustentabilidade no setor.

A vinda do executivo à capital pernambucana faz parte de uma agenda estratégica organizada pelo Experience Club Nordeste, plataforma de conexão entre lideranças empresariais, comandada por André Farias.

O ponto alto da passagem de Werneck será o CEO Lunch, evento exclusivo que reunirá 200 empresários do Nordeste em um almoço reservado no Instituto Ricardo Brennand.

O anfitrião do espaço, o empresário Ricardo Brennand, também assina a co-realização do encontro.

A proposta do evento é proporcionar um ambiente de troca qualificada, networking de alto nível e reflexões sobre os rumos do Brasil no contexto empresarial.

Durante o almoço, Gustavo Werneck será entrevistado ao vivo por Paulo Sales, executivo do Grupo Moura, uma das empresas mais tradicionais de Pernambuco e com forte presença nacional.

A conversa deve abordar temas como transformação digital na indústria, sustentabilidade, liderança em tempos de mudanças e os planos da Gerdau para o futuro.

Além do CEO Lunch, Werneck terá compromissos privados e institucionais com lideranças locais, reforçando a relevância do Nordeste no cenário empresarial brasileiro.