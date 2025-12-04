Balanço da black friday

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Uma campanha de vendas que leva o nome de um dia, mas que, em muitos estabelecimentos, se estende por mais tempo. Incorporada da cultura norte-americana, a Black Friday caiu no gosto do brasileiro. A explicação é fácil: todo mundo gosta de uma promoção e de bons descontos. No Debate desta quinta-feira (04), a comunicadora Natalia Ribeiro fala com os convidados sobre as vendas no comércio virtual e de rua durante o período e a preparação e a expectativa dos lojistas para o fim de ano.Participam o presidente da CDL e do Sindilojas Recife, Fred Leal, o economista da Fecomércio, Rafael Lima, e o vice-presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce), Eduardo Cardoso.