fechar
Podcast | Notícia

Balanço da black friday

Por Rádio Jornal Publicado em 04/12/2025 às 12:22
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Rádio Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Uma campanha de vendas que leva o nome de um dia, mas que, em muitos estabelecimentos, se estende por mais tempo. Incorporada da cultura norte-americana, a Black Friday caiu no gosto do brasileiro. A explicação é fácil: todo mundo gosta de uma promoção e de bons descontos. No Debate desta quinta-feira (04), a comunicadora Natalia Ribeiro fala com os convidados sobre as vendas no comércio virtual e de rua durante o período e a preparação e a expectativa dos lojistas para o fim de ano.Participam o presidente da CDL e do Sindilojas Recife, Fred Leal, o economista da Fecomércio, Rafael Lima, e o vice-presidente da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce), Eduardo Cardoso.

 

Leia também

Desperdício de água

Desperdício de água
4 séries de ficção científica melhores que Stranger Things
Séries

4 séries de ficção científica melhores que Stranger Things

Compartilhe

Tags