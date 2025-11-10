Futuro climático COP30

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debate da Super Manhã: A amazônia está no centro das atenções: o coração da biodiversidade do planeta e também um dos epicentros das discussões sobre o futuro climático da terra. A conferência das nações unidas sobre mudanças climáticas, a cop 30, começa nesta segunda-feira (10) e reúne representantes de várias esferas sociais para debater sobre o aquecimento global.

No debate de hoje, o comunicador tony araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o contexto e a importância do evento, as metas e os compromissos globais, e a participação social e a justiça climática para todos.

Participam a doutora em engenharia ambiental e recursos hídricos, pesquisadora do instituto agronômico de pernambuco (IPA) e membro do fórum brasileiro de mudanças climáticas, Francis Lacerda, a doutora em meteorologia e meteorologista do instituto nacional de meteorologia (INMET), Morgana Almeida, e o professor do programa de pós-graduação em geografia do departamento de ciências geográficas da universidade federal de pernambuco (UFPE), Osvaldo Girão.