Futuro climático COP30
Debate da Super Manhã: A amazônia está no centro das atenções: o coração da biodiversidade do planeta e também um dos epicentros das discussões sobre o futuro climático da terra. A conferência das nações unidas sobre mudanças climáticas, a cop 30, começa nesta segunda-feira (10) e reúne representantes de várias esferas sociais para debater sobre o aquecimento global.
No debate de hoje, o comunicador tony araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o contexto e a importância do evento, as metas e os compromissos globais, e a participação social e a justiça climática para todos.
Participam a doutora em engenharia ambiental e recursos hídricos, pesquisadora do instituto agronômico de pernambuco (IPA) e membro do fórum brasileiro de mudanças climáticas, Francis Lacerda, a doutora em meteorologia e meteorologista do instituto nacional de meteorologia (INMET), Morgana Almeida, e o professor do programa de pós-graduação em geografia do departamento de ciências geográficas da universidade federal de pernambuco (UFPE), Osvaldo Girão.