fechar
Podcast | Notícia

Futuro climático COP30

Por Rádio Jornal Publicado em 10/11/2025 às 12:23
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: A amazônia está no centro das atenções: o coração da biodiversidade do planeta e também um dos epicentros das discussões sobre o futuro climático da terra. A conferência das nações unidas sobre mudanças climáticas, a cop 30, começa nesta segunda-feira (10) e reúne representantes de várias esferas sociais para debater sobre o aquecimento global.

No debate de hoje, o comunicador tony araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o contexto e a importância do evento, as metas e os compromissos globais, e a participação social e a justiça climática para todos.

Participam a doutora em engenharia ambiental e recursos hídricos, pesquisadora do instituto agronômico de pernambuco (IPA) e membro do fórum brasileiro de mudanças climáticas, Francis Lacerda, a doutora em meteorologia e meteorologista do instituto nacional de meteorologia (INMET), Morgana Almeida, e o professor do programa de pós-graduação em geografia do departamento de ciências geográficas da universidade federal de pernambuco (UFPE), Osvaldo Girão.

Leia também

Ulysses Paulino de Albuquerque: COP30, povos indígenas e o valor do diálogo entre saberes
opinião

Ulysses Paulino de Albuquerque: COP30, povos indígenas e o valor do diálogo entre saberes
Depois das metas e promessas
COP30 EM BELÉM

Depois das metas e promessas

Compartilhe

Tags