Cenário Político

Por Rádio Jornal Publicado em 06/11/2025 às 12:26
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Em crescente polarização, a vida política em Pernambuco e no Brasil ganha destaque com a aproximação das eleições de 2026. Momento de disputa marcado por grandes incertezas, mas também com alguns traços mais visíveis.

No debate desta quinta-feira (6), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o antagonismo político nas esferas locais e nacionais, as perspectivas futuras, o pleito eleitoral do ano que vem e o panorama político brasileiro.

Participam o cientista político e ex-vereador do Recife, André Régis, o cientista político e advogado especialista em Direito Eleitoral, Felipe Ferreira Lima, e o sociólogo e pesquisador, Maurício Garcia.

