Advogado João Varela explica regras do abono salarial e alerta sobre exclusão de trabalhadores rurais empregados por pessoa física

No quadro Tá no Seu Direito, do Balanço de Notícias na Rádio Jornal, o advogado trabalhista João Varela esclareceu quem tem direito ao lote extra do abono salarial PIS/PASEP, liberado pelo Governo Federal. A medida contempla cerca de 1,7 milhão de trabalhadores que tiveram seus dados enviados com atraso (de forma extemporânea) pelos empregadores até 31 de julho de 2025, via RAIS ou eSocial, movimentando mais de R$ 1,5 bilhão na economia.

Quem tem direito ao lote extra

O benefício é destinado a quem trabalhou com carteira assinada em 2023, obedecendo aos seguintes critérios:

Receber até dois salários mínimos no ano-base;

Ter trabalhado ao menos um mês em 2023;

Possuir vínculo com pessoa jurídica, seja na iniciativa privada ou no serviço público.

Estão excluídos do abono:

Trabalhadores que ganharam acima de dois salários mínimos;

Empregados de pessoa física, urbanos ou rurais.

“Trabalhadores que são empregados de pessoas físicas não têm direito a receber esse abono anual, ainda que recebam até um ou dois salários mínimos”, reforçou Varela.

Consulta e saque

A consulta ao benefício é feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Basta acessar com CPF e senha do Gov.br e buscar por “PIS” na barra de pesquisa.

Os pagamentos serão realizados entre 15 de outubro e 29 de dezembro de 2025, conforme o banco vinculado ao trabalhador:

Iniciativa privada: Depósito automático na Caixa (conta ou Caixa Tem) ou saque com Cartão Social;

Serviço público: Pagamento pelo Banco do Brasil, seguindo o calendário por data de aniversário.

Varela ressaltou o impacto positivo do abono na economia:

“É mais dinheiro circulando, vai fomentar nosso comércio e nossa indústria.”

Acompanhe o episódio na íntegra:

Listen to Tá no Seu Direito: Lote extra do PIS/PASEP: entenda quem recebe, prazos e como sacar by Rádio Jornal on hearthis.at

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

