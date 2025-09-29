fechar
Um cappuccino para ser saboreado ouvindo as novas músicas de Maciel Salú

Preparamos um cappuccino para Maciel Salú, falamos sobre o novo trabalho "O Tempo e o Destino" que você ouve aqui, no Café & Conversa, em primeira mão

Por Romoaldo de Souza Publicado em 29/09/2025 às 10:04
O Tempo e o Destino - nova música de Maciel Salú
O Tempo e o Destino - nova música de Maciel Salú - RENNANPEIXE

O podcast Café & Conversa não para de surpreender. Desta vez, traz em primeiríssima mão duas músicas do cantor e compositor pernambucano Maciel Salú: "Forró da Gasolina" e "O Tempo e o Destino". Escute!

