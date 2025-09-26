Protesto de conveniência: Brasil deixa plenário da ONU durante discurso de Netanyahu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ratinho Júnior volta a ser alternativa de Kassab ao Planalto, enquanto que Maciel Salú tem música inédita lançada no "Café & Conversa" - Rádio Jornal

Clique aqui e escute a matéria

PROTESTO DE CONVENIÊNCIA

Se o objetivo era protestar contra a política do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Likud) , foi tiro e queda: repercutiu bem. Faltou, contudo, a diplomacia tupiniquim dar um pio contra a violação de direitos patrocinada pelo parceiro Masoud Pezeshkian, do Irã.

LARGA O OSSO, SABINO!

Saiu, mas não saiu. Oficialmente, o ministro do Turismo, Celso Sabino, é um demissionário. Mas, ao entregar a carta ao presidente Lula da Silva (PT), Sabino atendeu a um pedido do chefe e vai permanecer no cargo até concluir obras relacionadas à COP30, em Belém (PA).

UNIÃO QUE MANDOU

A saída de Celso Sabino se dá após seu partido, União Brasil, determinar que filiados entreguem os cargos. Deputado Federal pelo Pará, Sabino ainda cogitou trocar de legenda. Foi desaconselhado em função da fidelidade partidária.

‘FOFOCA POLÍTICA’

O secretário-geral da Presidência da República, ministro Márcio Macêdo, negou que esteja deixando o governo. “Nunca houve essa conversa”.

SONHO DE BOULOS

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) almeja ser ministro de uma pasta como a da Reforma Agrária ou que tivesse alguma conexão com os movimentos sociais. Lula poderia “vitaminar” a secretaria e dar funções mais próximas dos sonhos de Boulos.

SOBRE CAFÉS E MÚSICAS

O “Café & Conversa”, o mais antigo programa do rádio brasileiro dedicado exclusivamente à bebida mais consumida no mundo - depois da água - traz nesta semana, com exclusividade, Maciel Salú, o mestre rabequeiro. Entre um cappuccino [sem açúcar] e outro, Salú conversou com a Rádio Jornal sobre seu próximo disco: “Baile de Rabeca 2”, com previsão de chegar às plataformas de “streaming”, em 11 de outubro. Mas neste sábado, às 10h40, a Rádio Jornal apresenta a inédita “Forró da Gasolina”. Nem pense em perder!

UM RATINHO NA CARTOLA

Percebendo que, aos poucos, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), não pretende trocar o certo pelo duvidoso, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, tira da cartola o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), para torná-lo alternativa à candidatura de Lula.

PENSE NISSO!

Quando se aborda um político de ascendência duvidosa, patinando nas pesquisas, a desculpa é sempre a mesma: “pesquisa é feito nuvem, muda de acordo com o vento”.

Aqui, a coluna troca de substantivo e recorda que pesquisa também pode mudar de acordo com o evento. Se hoje a popularidade do Congresso Nacional não é das melhores, amanhã pode chegar ao apogeu. Apogeu é muito. Vou substituir por topo. Os congressistas poderão chegar ao topo, carregados nos [a]braços dos eleitores.

É só fazerem a coisa certa: votar projetos que interessem ao país, em vez de ficar nessa lenga-lenga de anistia pra cá, dosimetria pra acolá.

Ano que vem tem eleição: dois terços do Senado e todos os 513 deputados. Com um agravante. Em Pernambuco serão 24, e não mais 25 vagas de federais.

Pense nisso!

