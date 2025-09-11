fechar
Mundo e Geopolítica: Assassinato do ativista Charlie Kirk repercute internacionalmente

Diplomata avalia que o crime nos Estados Unidos atinge pilares da civilização ocidental e reforça a urgência de recuperar tolerância e diálogo

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 11/09/2025 às 18:12
Charlie Kirk era aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que confirmou a morte do ativista nas redes sociais
Charlie Kirk era aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que confirmou a morte do ativista nas redes sociais - Divulgação

O assassinato do jovem ativista político Charlie Kirk, durante evento na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, repercutiu intensamente no cenário internacional. O tema foi o ponto central da coluna 'Mundo e Geopolítica' do programa Balanço de Notícias, da Rádio Jornal, em que o diplomata Thales Castro analisa as implicações do episódio para as liberdades humanas e a coexistência democrática.

Confira a coluna na íntegra:


Perfil de Charlie Kirk

Castro descreveu Kirk como um "pai de família, eloquente orador, pesquisador da teoria política conservadora nos Estados Unidos" e pediu cautela com rótulos simplistas como "extrema direita", que, segundo ele, "distorcem a realidade". Para o diplomata, Kirk "mantinha um diálogo aberto e ilustrado com jovens de diferentes padrões socioeconômicos, etnias e regiões dos Estados Unidos".

Ataque às liberdades democráticas

Na visão de Castro, a forma violenta como Kirk foi silenciado representa um ataque direto aos pilares da civilização ocidental. "Calar Charlie Kirk é amputar o que tem de mais essencial nas liberdades humanas", afirmou.

Ele reforçou que "calar a voz dissonante que possa ser desagradável aos ouvidos é entrar num processo autocrático extremamente perigoso". As liberdades de expressão, de religião e de associação, segundo o diplomata, são inegociáveis.

Intolerância e radicalização

Castro destacou que a tragédia revela "quão radical se torna a miopia das coletividades influenciadas por ideais de intolerância e de radicalização". Ele citou exemplos de líderes brutalmente silenciados, como John Kennedy, Martin Luther King, Bob Kennedy e Gandhi.

Segundo ele, todas essas mortes representam "uma amputação do bom senso, da lucidez e dos direitos humanos mais fundamentais".

Caminhos para a sensatez

O diplomata defendeu a necessidade de um recuo: "Precisamos desarmar as palavras e desarmar os espíritos". Ele apontou como saída a extinção dos cancelamentos prévios, das censuras e o resgate de um mínimo consenso social. Segundo ele, "essa hiperpolarização jorrou muito sangue e continuará trazendo perdas se não acordarmos para a tragédia que se anuncia".

Lições finais

Por fim, Castro fez um apelo à "racionalidade, à serenidade e à tolerância", defendendo o resgate dos ensinamentos cristãos que pregam a fraternidade.

Segundo ele, Kirk "advogava de maneira efervescente" por esses valores, sem preconceito contra outras fés. A grande lição deixada, afirmou, é a necessidade de "sermos mais humanos".

 

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

