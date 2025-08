Debate da Super Manhã: Os impactos do tarifaço nas exportações e na economia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para saber quais os setores afetados com a sobretaxa e os efeitos da taxação

Está em vigor a taxa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A medida assinada pelo presidente Donald Tramp afeta cerca de 36% das mercadoria enviadas ao mercado estadunidense.

No debate desta quarta-feira (6), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para saber quais os setores afetados com a sobretaxa, os efeitos da taxação no comércio internacional e as consequências no PIB brasileiro.

Participam o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho, o presidente da Federação da Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Bruno Veloso, o presidente da Associação Brasileira das indústrias de Pescado (Abipesca), Eduardo Lobo, o especialista em Comércio Exterior e diretor de Comércio Exterior da Masterboi, Márcio Rodrigues, e o economista e cientista político, Sandro Prado.

Listen to Os impactos do tarifaço nas exportações e na economia byRádio Jornal on hearthis.at