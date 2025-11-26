Militares presos por tentativa de golpe: relembre os golpes de Estado que moldaram a história do Brasil
Após prisão inédita de membros do comando militar, revisitamos momentos em que a força armada ou líderes políticos derrubaram governos
Clique aqui e escute a matéria
A Polícia Federal (PF) efetuou recentemente as prisões dos militares Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier, após o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar o início do cumprimento das penas às quais foram condenados. Este evento marcou a primeira vez que militares são presos por tentativa de golpe de estado no Brasil.
Ouça a matéria em áudio:
O histórico do país, contudo, é permeado por rupturas. O primeiro caso de golpe de estado registrado no Brasil ocorreu pouco mais de um ano após a independência.
Golpes na Monarquia e no início da República
O primeiro golpe de estado no Brasil foi a Noite da Agonia, em 1823. O imperador Dom Pedro I executou este golpe contra a Primeira Assembleia Geral Constituinte Brasileira. Esta assembleia havia sido eleita e instalada em 3 de maio de 1823 com o objetivo de confeccionar o primeiro texto constitucional do país.
Devido a desavenças, Dom Pedro I, com o auxílio militar, ordenou que o prédio onde os deputados constituintes estavam reunidos fosse cercado. Muitos dos presentes resistiram à investida do imperador e foram presos e, posteriormente, exilados.
Em 1840, o Brasil viveu o Golpe da Maioridade, ocorrido em 23 de julho daquele ano. O golpe se deu no período regencial, modo de governo formado após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831. Como o herdeiro, o futuro Dom Pedro II, tinha apenas seis anos, ele precisaria atingir a maioridade para governar. Nesse contexto, o chamado clube maiorista se organizou para adiantar a posse de Dom Pedro II em 1840, quando o então imperador possuía 15 anos.
A Proclamação da República, em 1889, também foi acompanhada de um golpe militar que encerrou o regime monárquico. Deodoro da Fonseca reuniu centenas de soldados e marchou sobre o Rio de Janeiro com o intuito de derrubar o Ministério de Ouro Preto, um gesto que pôs fim à monarquia em 15 de novembro de 1889. Deodoro da Fonseca, um monarquista que derrubou a monarquia, tornou-se o chefe interino da República até a aprovação de uma Constituição.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ainda no início da República, em 1891, houve um novo golpe. Deodoro da Fonseca foi eleito indiretamente presidente, tendo Floriano Peixoto como vice. Para lidar com a pressão dos oposicionistas, o Marechal dissolveu o Congresso Nacional via decreto em 3 de novembro de 1891. Em seguida, para completar o golpe, ele instaurou um estado de sítio no Brasil por meio de outro decreto, autorizando o exército a cercar a Câmara e o Senado e prender políticos de oposição. Vinte dias após esse golpe, Deodoro da Fonseca renunciou diante da reação da Marinha brasileira, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso ele permanecesse no cargo. Essa reação da Marinha é conhecida como a Primeira Revolta da Armada.
Revolução, Ditadura e o Último Golpe (1930 a 1964)
A Revolução de 1930 caracterizou-se como um golpe civil-militar, encabeçado por lideranças dos estados de Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que se uniram contra o restante do país. O estopim foram as eleições presidenciais daquele ano, cujo resultado foi fraudado, como era de praxe nos anos da República Velha. O candidato da situação, Júlio Prestes, sucessor de Washington Luiz, foi eleito, mas a oposição, liderada pelo gaúcho Getúlio Vargas, não aceitou o resultado e partiu para o enfrentamento físico.
Posteriormente, em 10 de novembro de 1937, o então presidente Getúlio Vargas decretou o fechamento do Congresso Nacional e cancelou as eleições presidenciais previstas para janeiro de 1938, por meio de um pronunciamento público. Esse golpe instaurou a ditadura varguista, que se estendeu até 1945.
A queda de Vargas, em 29 de outubro de 1945, também se deu por um golpe, no contexto do fim da Segunda Guerra Mundial. Praticamente os mesmos militares que haviam apoiado o golpe de 1937 removeram Vargas do cargo de chefe de estado.
O último golpe de estado registrado no país foi em 1964, que gerou a ditadura militar que durou 21 anos no Brasil. O período foi marcado por repressão, censura e diversas violações dos direitos humanos por agentes do Estado. O golpe militar de 1964 ainda foi complementado por um golpe parlamentar que derrubou o presidente brasileiro João Goulart.
*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional