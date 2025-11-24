fechar
notícias | Notícia

Prisão domiciliar no Brasil: entenda os critérios legais e as duas modalidades

Substituição da Prisão Preventiva e Prisão Humanitária Pós-Condenação possuem regras distintas, definidas pelo Código de Processo Penal

Por Kevin Paes Publicado em 24/11/2025 às 18:10
A defesa do ex-presidente alegou que ele possu&iacute;a quest&otilde;es severas de sa&uacute;de e solicitou a concess&atilde;o da domiciliar humanit&aacute;ria ao juiz
A defesa do ex-presidente alegou que ele possuía questões severas de saúde e solicitou a concessão da domiciliar humanitária ao juiz - WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

A legislação brasileira prevê critérios específicos para a concessão da prisão domiciliar, que pode substituir a prisão preventiva ou ser determinada após o julgamento e condenação. O artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) define as condições para a substituição da prisão preventiva.

Ouça a matéria em áudio:


Uma das condições que permite que a prisão domiciliar substitua a prisão preventiva é quando o agente se encontra "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Esta é uma das hipóteses de prisão humanitária que pode ser pleiteada pela defesa.


Existem fundamentalmente dois tipos de prisões domiciliares no Brasil:


1. Substituição à Prisão Preventiva (Antes da Condenação)


Este primeiro caso é concedido antes de a pessoa ser condenada na justiça. Sua principal função é garantir que os processos judiciais ocorram sem a interferência dos réus antes que os julgamentos aconteçam.


Um exemplo dessa modalidade era a situação do ex-presidente Bolsonaro. Desde o dia 4 de agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, impôs a prisão domiciliar depois que o presidente não cumpriu determinações da Corte. Na ocasião, ele estava monitorado por tornozeleira eletrônica.


2. Prisão Domiciliar Humanitária (Após a Condenação)


O segundo tipo de prisão domiciliar é determinado após o julgamento, quando já há uma definição de pena a ser cumprida. O direito costuma ser concedido quando fica constatado para o juiz que o condenado possui problemas de saúde ou está em idade avançada a ponto de o presídio não oferecer condições mínimas de cuidado. Esta configuração é chamada de prisão domiciliar humanitária.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


A legislação brasileira determina que a pessoa condenada tem de ser presa e iniciar o cumprimento da pena antes que os advogados possam alegar que o local não oferece o suporte necessário à saúde do apenado. Caberá ao juiz responsável pelo caso analisar se o pedido de prisão domiciliar humanitária é válido ou não.


Casos de destaque no Judiciário


Um caso similar ao conceito de prisão domiciliar humanitária é o do também ex-presidente Fernando Collor. Collor foi condenado a cumprir uma pena de 8 anos e 10 meses.


A defesa do ex-presidente alegou que ele possuía questões severas de saúde e solicitou a concessão da domiciliar humanitária ao juiz, que era o ministro Alexandre de Moraes. Collor chegou a ficar preso em uma cela especial em Alagoas.


Para justificar o pedido, a defesa apresentou mais de 130 exames. Estes documentos demonstraram que o ex-presidente sofre de Parkinson desde 2019 e possui outras comorbidades, como privação crônica de sono e transtorno bipolar. Após a análise dos documentos apresentados, o ministro Moraes concedeu a domiciliar humanitária a Collor.

 

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional

Leia também

STF forma maioria e mantém prisão preventiva de Bolsonaro; confira como votou cada ministro
JULGAMENTO

STF forma maioria e mantém prisão preventiva de Bolsonaro; confira como votou cada ministro
Por unanimidade, 1ª Turma do STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro
TRAMA GOLPISTA

Por unanimidade, 1ª Turma do STF mantém prisão preventiva de Bolsonaro

Compartilhe

Tags