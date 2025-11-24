Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A legislação brasileira prevê critérios específicos para a concessão da prisão domiciliar, que pode substituir a prisão preventiva ou ser determinada após o julgamento e condenação. O artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) define as condições para a substituição da prisão preventiva.

Listen to Prisão domiciliar no Brasil: entenda os critérios legais e as duas modalidades by Rádio Jornal on hearthis.at



Uma das condições que permite que a prisão domiciliar substitua a prisão preventiva é quando o agente se encontra "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Esta é uma das hipóteses de prisão humanitária que pode ser pleiteada pela defesa.



Existem fundamentalmente dois tipos de prisões domiciliares no Brasil:



1. Substituição à Prisão Preventiva (Antes da Condenação)



Este primeiro caso é concedido antes de a pessoa ser condenada na justiça. Sua principal função é garantir que os processos judiciais ocorram sem a interferência dos réus antes que os julgamentos aconteçam.



Um exemplo dessa modalidade era a situação do ex-presidente Bolsonaro. Desde o dia 4 de agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, impôs a prisão domiciliar depois que o presidente não cumpriu determinações da Corte. Na ocasião, ele estava monitorado por tornozeleira eletrônica.



2. Prisão Domiciliar Humanitária (Após a Condenação)



O segundo tipo de prisão domiciliar é determinado após o julgamento, quando já há uma definição de pena a ser cumprida. O direito costuma ser concedido quando fica constatado para o juiz que o condenado possui problemas de saúde ou está em idade avançada a ponto de o presídio não oferecer condições mínimas de cuidado. Esta configuração é chamada de prisão domiciliar humanitária.



A legislação brasileira determina que a pessoa condenada tem de ser presa e iniciar o cumprimento da pena antes que os advogados possam alegar que o local não oferece o suporte necessário à saúde do apenado. Caberá ao juiz responsável pelo caso analisar se o pedido de prisão domiciliar humanitária é válido ou não.



Casos de destaque no Judiciário



Um caso similar ao conceito de prisão domiciliar humanitária é o do também ex-presidente Fernando Collor. Collor foi condenado a cumprir uma pena de 8 anos e 10 meses.



A defesa do ex-presidente alegou que ele possuía questões severas de saúde e solicitou a concessão da domiciliar humanitária ao juiz, que era o ministro Alexandre de Moraes. Collor chegou a ficar preso em uma cela especial em Alagoas.



Para justificar o pedido, a defesa apresentou mais de 130 exames. Estes documentos demonstraram que o ex-presidente sofre de Parkinson desde 2019 e possui outras comorbidades, como privação crônica de sono e transtorno bipolar. Após a análise dos documentos apresentados, o ministro Moraes concedeu a domiciliar humanitária a Collor.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional