Engenharia clínica: Tecnologia a serviço da vida e da segurança do paciente
Engenharia Clínica e IA impulsionam segurança hospitalar, diagnósticos rápidos e inovação na saúde do Nordeste; veja o papel do engenheiro clínico
Você já parou para pensar que, por trás de cada equipamento que salva vidas em um hospital, existe um engenheiro clínico garantindo que tudo funcione com segurança?
Pois é, por isso, o tema em destaque é do Consultório do Rádio Livre é “Engenharia Clínica: tecnologia a serviço da vida e da segurança do paciente.”
Confira o episódio na íntegra
Para essa conversa, participaram nomes de referência no setor da saúde e da gestão hospitalar:
Bruno de Almeida, coordenador do Simpósio Brasileiro de Engenharia Clínica. Iniciou a carreira como especialista em hemodinâmica e diagnóstico por imagem e, atualmente, lidera iniciativas de expansão e consolidação de portfólio em soluções de diagnóstico, manutenção e consultoria técnica na empresa IMMAX.
Rodrigo da Fonte, presidente da HospitalMed. Ele é diretor e sócio da Insight, a maior empresa de feiras e eventos do Norte e Nordeste, e também sócio-diretor do Recife Expo Center, o mais novo centro de convenções da capital pernambucana, com um portfólio de seis feiras próprias.
George Trigueiro, médico e presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas do Estado de Pernambuco (SINDHOSPE). Mestre em Gestão Hospitalar e Serviços e Sistemas de Saúde.
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.