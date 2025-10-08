fechar
notícias | Notícia

Reforma administrativa enfrenta resistência no Judiciário, avalia economista

Em entrevista à Rádio Jornal, Werson Kaval afirma que "exemplo deve começar por cima" e critica privilégios do sistema de Justiça

Por Eduardo Scofi Publicado em 08/10/2025 às 12:26
Werson Kaval durante entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal
Werson Kaval durante entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal - Reprodução/ Rádio Jornal

O economista e especialista em gestão pública Werson Kaval afirmou nesta terça-feira (8), em entrevista ao programa Passando a Limpo da Rádio Jornal, que o Brasil ainda tem dificuldade em promover uma reforma administrativa que alcance todos os poderes.

Segundo ele, a resistência em “cortar na própria carne”, ou seja, abrir mão dos próprios privilégios em nome do interesse coletivo, é um dos maiores entraves para tornar o serviço público mais eficiente.

“Nós percebemos as dificuldades de ter uma agenda única, de fazer com que os recursos financeiros do país sejam mais eficientes e busquem uma reforma que realmente atenda toda a coletividade, como deveria ser o serviço público”, disse Kaval.

Leia Também

Declaração de Fachin

Ele comentou a declaração do ministro Luiz Edson Fachin, que afirmou que “ninguém pense que fará reforma contra o Judiciário”. Para Kaval, o discurso reflete a resistência do setor em abrir mão de privilégios.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Quando o Fachin fala uma situação dessa, é como se dissesse: nós somos um poder harmônico, mas independente de vocês. É um tribunal que custa quase um bilhão de reais por ano ao país, sendo que 40% desse valor são penduricalhos, ou seja, diárias, viagens e gratificações que 99,99% dos brasileiros não recebem.”

O economista destacou que o problema não está no número de servidores, mas na eficiência do funcionalismo público. Para ele, o Brasil tem menos servidores públicos que a maioria dos países desenvolvidos, como Inglaterra e Estados Unidos. O problema seria o peso desse funcionalismo e a sua eficiência.

Ele também questionou benefícios considerados excessivos, como a necessidade do servidor público ter 60 dias de férias, gratificações, entre outros. "É uma série de situações que, se não são ilegais, passam a ser imorais diante do nível de desigualdade que a gente tem no país. Esse exemplo tem que começar por cima e não por quem está embaixo.”

Conselho Nacional de Justiça

Kaval defendeu que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deveria liderar o debate sobre a modernização do Judiciário.

“Apesar de o CNJ fazer toda a administração da Justiça brasileira, a iniciativa deveria vir de lá. É interessante que as diretrizes venham do CNJ e que ele verifique todo esse contexto, para ser o primeiro a levantar e dizer: não vai ser dessa forma, vamos todos conversar e ter uma mesma agenda, para a gente chegar a algum ponto em comum", afirma.

Ao citar exemplos práticos, o economista criticou casos de gastos considerados abusivos. Ele relembra que, em dezembro de 2024, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso liberou dez mil reais de cesta básica para todos os seus servidores. Reforçando que o fato revela o descuido e a falta de cuidado com as contas públicas, com os recursos, e até com a sociedade.

Para Kaval, a reforma administrativa só será efetiva se houver vontade política e compromisso conjunto entre os poderes. 

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags