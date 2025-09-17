fechar
notícias | Notícia

PEC da Blindagem: entenda mudança que amplia imunidade parlamentar e veja como votaram os deputados pernambucanos

Proposta que restringe prisão de congressistas e estende foro privilegiado a presidentes de partidos segue para análise do Senado

Por Kevin Paes Publicado em 17/09/2025 às 17:54
Com placares de 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo, a proposta agora segue para o Senado Federal, onde precisar&aacute; da aprova&ccedil;&atilde;o de tr&ecirc;s quintos dos senadores em duas novas vota&ccedil;&otilde;es para ter efic&aacute;cia
Com placares de 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo, a proposta agora segue para o Senado Federal, onde precisará da aprovação de três quintos dos senadores em duas novas votações para ter eficácia - Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como "PEC da Blindagem", que altera as regras sobre a prisão e o processo de parlamentares. A aprovação foi resultado de um acordo liderado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, com o objetivo de encerrar um movimento de deputados da oposição contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ouça a matéria em áudio:


Com placares de 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo, a proposta agora segue para o Senado Federal, onde precisará da aprovação de três quintos dos senadores em duas novas votações para ter eficácia. A bancada pernambucana votou majoritariamente a favor da proposta.


O que muda com a PEC da Blindagem?


A proposta traz mudanças significativas na imunidade parlamentar e no chamado foro privilegiado.

Entenda os principais pontos:


Prisão em flagrante: A Constituição já determina que a prisão em flagrante de um parlamentar por crime inafiançável deve ser analisada pela respectiva casa legislativa. A PEC estabelece que os autos do processo devem ser enviados ao Congresso em até 24 horas e a decisão sobre manter ou não a prisão será feita por voto secreto, diferentemente da votação nominal que ocorre hoje.


Autorização para processos: O texto resgata uma regra que vigorou entre 1988 e 2000, exigindo que o Supremo Tribunal Federal (STF) peça autorização da Câmara ou do Senado para processar criminalmente um parlamentar. A votação para conceder essa autorização será aberta e deverá ocorrer em até 90 dias. Durante o período em que essa regra esteve em vigor anteriormente, o Congresso autorizou apenas um processo contra seus membros.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Medidas cautelares: A proposta determina que medidas cautelares contra deputados e senadores, como restrições de contato ou outras obrigações, só poderão ser expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e não por instâncias inferiores da Justiça.


Ampliação do foro privilegiado: A PEC estende o foro privilegiado aos presidentes de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Com isso, eles também passariam a ser julgados diretamente pelo STF, assim como já acontece com o Presidente da República, deputados, senadores e ministros do STF.


Votação dos deputados de Pernambuco


A maioria dos deputados federais de Pernambuco votou a favor da PEC.


Votaram a favor:


• André Ferreira (PL)
• Augusto Coutinho (Republicanos)
• Clarissa Tércio (PP)
• Coronel Meira (PL)
• Eduardo da Fonte (PP)
• Eriberto Medeiros (PSB)
• Felipe Carreras (PSB)
• Fernando Coelho Filho (União Brasil)
• Fernando Monteiro (PP)
• Fernando Rodolfo (PL)
• Guilherme Uchoa Jr. (PSB)
• Iza Arruda (MDB)
• Lucas Ramos (PSB)
• Luciano Bivar (União Brasil)
• Lula da Fonte (PP)
• Mendonça Filho (União Brasil)
• Ossesio Silva (Republicanos)
• Pastor Eurico (PL)
• Pedro Campos (PSB)
• Waldemar Oliveira (Avante)


Votaram contra:


• Carlos Veras (PT)
• Clodoaldo Magalhães (PV)
• Maria Arraes (Solidariedade)
• Renildo Calheiros (PCdoB)
• Túlio Gadêlha (Rede)


A deputada Iza Arruda (MDB) se absteve na votação.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional

Leia também

PEC da Blindagem reacende disputa entre Congresso e STF, diz consultor jurídico
Legislação

PEC da Blindagem reacende disputa entre Congresso e STF, diz consultor jurídico
PEC da Blindagem: entenda o que é e quais as consequências da proposta
PEC da Blindagem

PEC da Blindagem: entenda o que é e quais as consequências da proposta

Compartilhe

Tags