PEC da Blindagem: entenda mudança que amplia imunidade parlamentar e veja como votaram os deputados pernambucanos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Proposta que restringe prisão de congressistas e estende foro privilegiado a presidentes de partidos segue para análise do Senado

A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) conhecida como "PEC da Blindagem", que altera as regras sobre a prisão e o processo de parlamentares. A aprovação foi resultado de um acordo liderado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, com o objetivo de encerrar um movimento de deputados da oposição contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ouça a matéria em áudio:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/age-kevin-paes-radio-livre-17-09/" target="_blank">PEC da Blindagem: entenda mudança que amplia imunidade parlamentar e veja como votaram os deputados pernambucanos</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>



Com placares de 353 a 134 no primeiro turno e 344 a 133 no segundo, a proposta agora segue para o Senado Federal, onde precisará da aprovação de três quintos dos senadores em duas novas votações para ter eficácia. A bancada pernambucana votou majoritariamente a favor da proposta.



O que muda com a PEC da Blindagem?



A proposta traz mudanças significativas na imunidade parlamentar e no chamado foro privilegiado.

Entenda os principais pontos:



• Prisão em flagrante: A Constituição já determina que a prisão em flagrante de um parlamentar por crime inafiançável deve ser analisada pela respectiva casa legislativa. A PEC estabelece que os autos do processo devem ser enviados ao Congresso em até 24 horas e a decisão sobre manter ou não a prisão será feita por voto secreto, diferentemente da votação nominal que ocorre hoje.



• Autorização para processos: O texto resgata uma regra que vigorou entre 1988 e 2000, exigindo que o Supremo Tribunal Federal (STF) peça autorização da Câmara ou do Senado para processar criminalmente um parlamentar. A votação para conceder essa autorização será aberta e deverá ocorrer em até 90 dias. Durante o período em que essa regra esteve em vigor anteriormente, o Congresso autorizou apenas um processo contra seus membros.



• Medidas cautelares: A proposta determina que medidas cautelares contra deputados e senadores, como restrições de contato ou outras obrigações, só poderão ser expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e não por instâncias inferiores da Justiça.



• Ampliação do foro privilegiado: A PEC estende o foro privilegiado aos presidentes de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Com isso, eles também passariam a ser julgados diretamente pelo STF, assim como já acontece com o Presidente da República, deputados, senadores e ministros do STF.



Votação dos deputados de Pernambuco



A maioria dos deputados federais de Pernambuco votou a favor da PEC.



Votaram a favor:



• André Ferreira (PL)

• Augusto Coutinho (Republicanos)

• Clarissa Tércio (PP)

• Coronel Meira (PL)

• Eduardo da Fonte (PP)

• Eriberto Medeiros (PSB)

• Felipe Carreras (PSB)

• Fernando Coelho Filho (União Brasil)

• Fernando Monteiro (PP)

• Fernando Rodolfo (PL)

• Guilherme Uchoa Jr. (PSB)

• Iza Arruda (MDB)

• Lucas Ramos (PSB)

• Luciano Bivar (União Brasil)

• Lula da Fonte (PP)

• Mendonça Filho (União Brasil)

• Ossesio Silva (Republicanos)

• Pastor Eurico (PL)

• Pedro Campos (PSB)

• Waldemar Oliveira (Avante)



Votaram contra:



• Carlos Veras (PT)

• Clodoaldo Magalhães (PV)

• Maria Arraes (Solidariedade)

• Renildo Calheiros (PCdoB)

• Túlio Gadêlha (Rede)



A deputada Iza Arruda (MDB) se absteve na votação.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional