Datafolha: Lula tem 39% e Flávio, 36% no 1º turno
A diferença de três pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento divulgado, de dois pontos para mais ou para menos
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A nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Datafolha aponta empate técnico entre os principais candidatos à Presidência, o atual presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), no levantamento estimulado. Lula aparece com 39% das intenções de voto, enquanto Flávio soma 36%. A diferença de três pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos para mais ou para menos.
Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 11 de setembro, Lula manteve os 39%, enquanto Flávio oscilou de 35% para 36%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro, com 6%, seguido por Ronaldo Caiado (PSD), com 4%. Renan Santos (Missão) tem 3%, e Romeu Zema (Novo), 2%.
Na sequência, Samara Martins (UP) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 1% cada. Edmilson Costa (PCB) e Clariana Barão (DC) aparecem com 0%, assim como Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (Democrata). O percentual de eleitores que declarou voto em branco, nulo ou em nenhum candidato é de 6%, enquanto 3% ainda não sabem em quem votar.
Maioria diz estar decidida
O levantamento mostra ainda que 76% dos eleitores afirmam estar totalmente decididos sobre o candidato escolhido para a Presidência, enquanto 24% admitem que ainda podem mudar de voto até a eleição.
Entre os eleitores que declararam intenção de votar em Lula, 84% dizem estar decididos. No eleitorado de Flávio Bolsonaro, o percentual de votos considerados consolidados é de 82%.
Rejeição
Lula e Flávio Bolsonaro também aparecem empatados no índice de rejeição. Cada um é citado por 47% dos entrevistados quando questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum no primeiro turno. Na pesquisa anterior, ambos tinham 46%.
Renan Santos aparece com 15% de rejeição, seguido por Romeu Zema, com 14%, e Ronaldo Caiado, com 13%. Rui Costa Pimenta registra 11%; Samara Martins e Edmilson Costa, 10% cada; e Augusto Cury, 9%. Clariana Barão e Hertz Dias têm 7% cada, enquanto Wilson Grassi soma 6%.
Apenas 2% dizem que votariam em qualquer candidato ou não rejeitam nenhum deles. O mesmo percentual afirma que não votaria em nenhum dos nomes apresentados. Outros 2% não souberam responder.
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O Datafolha ouviu 2.002 pessoas com 16 anos ou mais nos dias 15 e 16 de setembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal *Folha de S.Paulo* e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.