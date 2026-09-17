Lula tenta descolar imagem de Alexandre de Moraes em meio à crise no STF

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Presidente e candidato à reeleição, petista afirmou que não foi responsável pela indicação do ministro ao Supremo Tribunal Federal

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira, 16, que não foi responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao rebater críticas de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o petista, os ataques de Flávio ao magistrado são motivados pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e não pelo caso Banco Master.

"Eu não era presidente quando o Alexandre de Moraes foi indicado para ministro da Suprema Corte", enfatizou, durante participação no podcast Desce a Letra. Lula afirmou que Flávio divulgou um vídeo na terça-feira, 15, atribuindo a ele responsabilidade por Moraes.

Ao responder ao adversário, porém, Lula errou ao afirmar que Flávio já era senador quando Moraes foi indicado e sugerir que ele teria votado na indicação. O ministro foi escolhido pelo então presidente Michel Temer em 2017, enquanto Flávio tomou posse no Senado em 2019.

"Ele era senador, ele deve ter votado no Alexandre de Moraes", disse Lula. O presidente também ressaltou que não foi responsável pelas indicações de Nunes Marques e André Mendonça, escolhidos por Bolsonaro.

Na avaliação do petista, a ofensiva de Flávio contra Moraes está ligada às decisões do ministro contra seu pai e os envolvidos nos atos golpistas. "A bronca dele do Alexandre de Moraes é que o Alexandre de Moraes prendeu o pai dele e os golpistas que tentaram fazer o 8 de janeiro", afirmou. "Eles não querem brigar com o Alexandre de Moraes por causa do Banco Master."

Apesar de defender a atuação do magistrado, Lula afirmou que qualquer pessoa que tenha cometido um delito deve responder por seus atos. "O que eu defendo é um julgamento justo, com direito de defesa, mas, se a pessoa cometeu um delito, a pessoa tem que pagar o preço. Isso vale para mim, vale para o Alexandre de Moraes, vale para o Fachin", declarou.

O presidente disse que Moraes prestou "dois grandes serviços à democracia brasileira" e destacou sua atuação à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na eleição de 2022. Segundo Lula, Bolsonaro tentou destruir a credibilidade das urnas eletrônicas.

O ex-presidente cumpre pena após ser condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por sua participação na tentativa de golpe de Estado relacionada aos ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele também foi tornado inelegível por conta de uma reunião com embaixadores em 2022, quando proferiu ataques infundados e espalhou desinformação sobre a segurança das urnas.

Augusto Cury

O candidato do Avante à Presidência, Augusto Cury, afirmou nesta quarta-feira, 16, que a fragilidade da Câmara e do Senado abre espaço para que o Supremo Tribunal Federal (STF) avance sobre atribuições do Legislativo e "até legisle". Em entrevista ao Flow Podcast, ele voltou a defender o fim da vitaliciedade dos ministros da Corte e disse que, se eleito, pretende provocar o Congresso já na primeira semana de governo para discutir mandatos de oito anos no Supremo

"Infelizmente, até pela falha do Congresso, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado são muito frágeis. Como são frágeis demais, às vezes não exercem adequadamente seu papel, abrem espaço para a Suprema Corte até legislar. Aí virou o caos da sociedade brasileira", afirmou.

Romeu Zema

O candidato à presidência da República Romeu Zema (Novo) reagiu ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira, 15, e afirmou que quem compõe a Corte "está muito mais para bandido do que para juiz". A afirmação foi feita durante entrevista à Record TV na noite desta quarta-feira, 16.

"O que aconteceu ontem [terça-feira] prova que nós estamos em um País totalmente disfuncional. Vamos ser claros aqui, quem está lá no Supremo hoje, que é a mais alta Corte do Brasil, está muito mais para bandido do que para juiz. Eu, como a maioria dos brasileiros, estou totalmente indignado", afirmou. Zema também descreveu a crise na Corte como "sem precedentes".

Ronaldo Caiado



O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) da terça-feira, 15, representou um "estímulo à desobediência civil". As declarações ocorreram durante entrevista ao canal Flow Podcast, no YouTube, nesta quarta-feira, 16, em São Paulo.

Na ocasião, Caiado disse que a sessão foi "rasteira" de forma que "raramente se vê no Legislativo brasileiro" e declarou que o STF está em "um lamaçal". Segundo o ex-governador de Goiás, o Senado Federal deveria criar uma comissão para realizar um julgamento sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e poderia afastá-lo do cargo.

Renan Santos

O candidato do Missão à Presidência, Renan Santos, defendeu nesta quarta-feira, 16, que todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que estejam envolvidos no escândalo do Banco Master sejam "afastados e presos". A declaração foi feita durante encontro com apoiadores em Londrina, no Paraná.

"Todos os ministros envolvidos no escândalo do Banco Master precisam ser afastados e presos. O próximo presidente da República não tem de ter nenhum tipo de passado corrompido envolvido nesses escândalos, de modo a ser livre a fazer uma pressão junto ao senado e a população para que eles caiam", disse.