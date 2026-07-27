Lula é questionado sobre Javier Milei e responde: quem é esse cara?

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No sábado, Milei dirigiu ofensas a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, enquanto participava da convenção do PL

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou quando indagado por jornalistas nesta segunda-feira, 27, sobre as críticas dirigidas a ele pelo presidente argentino, Javier Milei. "Quem é esse cara?", respondeu o petista, em tom de brincadeira, ao chegar ao Palácio do Itamaraty para recepção ao presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, que está em visita oficial ao Brasil.

No sábado, 25, Milei dirigiu uma série de ofensas a Lula e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, enquanto participava da convenção do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. O presidente argentino se referiu ao petista como "presidiário" e "ladrão", e xingou Moraes de "lixo careca."